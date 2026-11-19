La camioneta utilizada por los delincuentes en Villa Gesell tras el intento de robo a una joyería.

La camioneta utilizada por los delincuentes que intentaron robar una joyería en Villa Gesell fue encontrada este miércoles, luego de que sus ocupantes se vieran obligados a abandonarla durante el operativo cerrojo desplegado en la ciudad. El vehículo, una Peugeot Expert gris, tenía un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado ocurrido en Mar del Plata.

El rodado fue localizado en inmediaciones de Paseo 118 y avenida 14, en el sector conocido como “Cabañas de Berni”. Al verificar sus numeraciones identificatorias, el personal policial constató que registraba un requerimiento judicial vigente desde el 28 de octubre, en el marco de una causa por hurto agravado.

El hallazgo se produjo un día después del intento de robo a una joyería ubicada en la zona céntrica de Villa Gesell. Según trascendió, uno de los involucrados ingresó al comercio vestido con prendas femeninas e intentó sustraer elementos, pero escapó sin concretar el robo. Luego, los sospechosos huyeron en la Peugeot Expert, que finalmente debieron abandonar ante el despliegue policial.

Por el hallazgo del vehículo interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Debate (UFID) N.º 6 de Villa Gesell, que dispuso las pericias correspondientes y el posterior secuestro de la camioneta.

La Peugeot Expert gris, tenía un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado ocurrido en Mar del Plata.

Otro vehículo con pedido de búsqueda por robo en Mar del Plata

Paralelamente las fuerzas de seguridad geselina hallaron un segundo vehículo con pedido de secuestro por hechos ocurridos en Mar del Plata. Se trata así del segundo rodado encontrado en Villa Gesell en el transcurso de una semana con antecedentes.

Este segundo vehículo se halló el 14 de noviembre y se trata de una Chevrolet Tracker blanca detenida en una vivienda de avenida 30, entre los paseos 212 y 122.

La Chevrolet Tracker blanca hallada días atrás en Villa Gesell también había sido robada en Mar del Plata.

Tras verificar el grabado de sus cristales, se comprobó que también tenía un pedido de secuestro activo, en ese caso por una causa de robo ocurrida en Mar del Plata.

En esa investigación intervino la UFID N.º 7 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Sergio García. Ambas causas permanecen bajo investigación.