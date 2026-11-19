El avance de una investigación por el robo que dos primos sufrieron en su casa del barrio San Jacinto el pasado 1 de octubre derivó en la realización de un allanamiento donde secuestraron municiones, vainas servidas y cuatro celulares que serán peritados.

Ese día la victima de 46 años salía de su casa en inmediaciones de la calle 433 al 400 cuando fue sorprendida por tres sujetos que tenían sus rostros cubiertos y guantes colocados. Lo hicieron ingresar, lo ataron junto a su primo con cables y escaparon con varias herramientas, un televisor, dos celulares y la camioneta Toyota Hilux del damnificado.

Fue por un robo cometido el 1 de octubre en el barrio San Jacinto.

A partir de los datos recabados por personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI y luego de efectivizar el análisis de camaras privadas y municipales, como también el analisis del tráfico de comunicaciones de las inmediaciones se estableció como posible participe del hecho a un hombre de 31 años y se solicitó una orden de allananamiento.

La medida se hizo efectiva en calle 479 entre 10 de febrero y calle 66 donde secuestraron 45 cartuchos calibre nueve milímetros, dos handys inhibidores, cartuchos, vainas servidas de otros calibre y cuatro celulares.

Un sobrino del imputado quedó aprehendido.

Si bien el sospechoso no fue hallado en el lugar, el personal aprehendió a sus sobrinos por el delito se tenencia ilegal de arma de fuego de uso compartido: un joven de 24 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán y la mujer de 23 en libertad porque estaba a cargo de dos menores de edad.