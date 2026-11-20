Un Toyota Corolla adquirido en 2023 con una autorización para circular firmada por un escribano. Ese rodado, con autopartes de otros vehículos similares dados de baja registralmente en 2015 y 2017, fue el inicio de una causa a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos que derivó en el allanamiento de un depósito donde secuestraron documentación y otros elementos de interés.

El operativo lo hizo personal de la DDI

La Justicia de Garantías avaló el pedido de allanamiento a un depósito ubicado en calle 14 de Julio casi Juan B. Justo que solicitó el fiscal Luis Ferreyra en el marco de una investigación penal por estafa que se inició tras la denuncia que J.O.G. hizo el 8 de septiembre pasado tras advertir diferencias entre los datos del vehículo y los consignados en el comprobante del seguro.

A raíz de la denuncia, personal de la DDI inspeccionó el automóvil y detectó distintas anomalías: el parabrisas tenía estampado un dominio diferente al colocado en el vehículo y se observaron varias costuras en el capot y el chasis, que podrían indicar la utilización de autopartes de distintos rodados.

El operativo lo hizo personal de la DDI

En su resolución, la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos advirtió que las irregularidades podrían exceder la figura de estafa inicialmente investigada y autorizó también el secuestro de documentación vinculada con la adquisición y comercialización de los vehículos, autorizaciones de conducir, pólizas y formularios de seguros, habilitaciones municipales y libros de compraventa de automotores y autopartes que permitan acreditar la habilitación municipal de la firma o de su titular para desarrollar esa actividad o comercializar autopartes,

La medida, de la que no trascendieron resultados, habilitó la participación de personal de la Municipalidad para establecer la existencia de habilitaciones y de peritos de Policía Científica para inspeccionar los vehículos que encontraron en el interior del galpón.