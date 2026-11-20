Un operativo de prevención realizado por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) terminó con la aprehensión de un hombre de 28 años que se descartó de una bolsa que tenía envoltorios con cocaína al momento de ser interceptado.

Se descartó de la droga cuando vio a la policía.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las nueve de la noche en inmediaciones de las calles San Salvador y República de Cuba, en jurisdicción de la comisaría decimosexta cuando, los efectivos observaron a un motociclista que arrojó una bolsa y fue interceptado a pocos metros del lugar.

Al inspeccionar el elemento descartado hallaron trece envoltorios de nylon —ocho de color verde y cinco negros— con una sustancia blanca en polvo. Posteriormente, los reactivos efectuados por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas confirmaron que era clorhidrato de cocaína.

Tiene 28 años.

Durante el procedimiento también se constató que el hombre circulaba en una motocicleta Zanella 125 que presentaba faltantes de plásticos, tablero y luces. Por disposición de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) el rodado fue secuestrado en el marco de una investigación en curso por averiguación de ilícito.

El imputado fue notificado de la formación de una causa por infracción a la ley de estupefacientes, fue identificado correctamente y recuperó la libertad conforme al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.