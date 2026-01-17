Iba de acompañante en moto con cocaína y pastillas

Un joven de 20 años que tenía en su poder cocaína fraccionada y un par de pastillas fue aprehendido por personal policial durante un operativo de control en el barrio San José y notificado de la formación de una causa penal.

El hecho ocurrió el sábado a la madrugada cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada observó la circulación de una moto Motomel S2 sin chapa patente colocada, con dos ocupantes, en la intersección de Independencia y Matheu.

Tiene 20 años.

Ante esta situación, los interceptaron y comprobaron que la moto que manejaba un hombre de 29 años no registraba pedido de secuestro y que la documentación estaba en orden. Sin embargo, al momento de identificar al acompañante descubrieron que tenía en su poder once envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína y dos pastillas.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma dispuso la notificación de causa por tenencia simple de estupefacientes y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal.