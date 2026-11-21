Cactus y suculentas: Mar del Plata se prepara para una nueva edición de su tradicional exposición.

Mar del Plata volverá a convertirse en un punto de encuentro este fin de semana largo para los amantes de los cactus y las plantas crasas. Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 10 a 20, se realizará la 26ª exposición organizada por Amigos de Cactus y Crasas Mar del Plata, una propuesta que combina naturaleza, aprendizaje y producción local.

La actividad tendrá lugar en Castelli 3932, con entrada libre y gratuita y sin suspensión por lluvia. El espacio cuenta con sectores al aire libre y otros techados, por lo que los visitantes podrán recorrer la muestra incluso si las condiciones meteorológicas no acompañan.

La exposición nació hace más de dos décadas, cuando un grupo de amigos comenzó a reunirse para compartir las plantas que cultivaban en sus propios hogares. Hoy, con 27 años de trayectoria, la agrupación mantiene encuentros mensuales en los que intercambian ejemplares, conocimientos y experiencias sobre sustratos, riego y cuidados.

De aquellas reuniones surgió una iniciativa que con el paso del tiempo se convirtió en una cita tradicional para la ciudad y, según destacan desde la organización, en la única exposición de esta temática que continúa vigente en el país. Cada año convoca no solamente a marplatenses, sino también a turistas en este fin de semana largo.

Cientos de ejemplares y consejos de los propios cultivadores

Uno de los principales atractivos será la exposición de cientos de ejemplares de colección. Habrá cactus de formas particulares, suculentas con floraciones especiales y plantas cultivadas con dedicación durante todo el año.

A diferencia de una muestra convencional, los visitantes tendrán la posibilidad de conversar directamente con quienes cultivan y cuidan cada ejemplar. Los integrantes de la agrupación estarán disponibles para responder consultas sobre frecuencia de riego, tipos de tierra, sustratos y los problemas más habituales que aparecen durante el crecimiento de estas plantas.

Además, como ocurre tradicionalmente en cada edición, quienes se acerquen recibirán un souvenir: un pequeño hijito de alguna de las plantas de los socios, un regalo que ya se convirtió en una de las marcas distintivas de la exposición.

Feria, sorteos y un jardín temático

La propuesta también incluirá una feria con productores locales, macetas, artesanías, artículos de jardinería y distintos productos vinculados con el mundo de las plantas. Durante las dos jornadas habrá sorteos y funcionará un buffet para quienes quieran disfrutar de un café, unos mates o una cerveza mientras recorren el predio.

Otro de los espacios destacados será el Cactario "Rubén Climenti y Nélida Peri", un jardín temático desarrollado como proyecto propio de la institución y dedicado a quienes fueron el primer presidente y la primera secretaria del grupo.

El lugar representa uno de los mayores orgullos de la agrupación y suele convertirse en uno de los rincones más fotografiados por quienes visitan la exposición por primera vez.

"Nos juntamos por gusto, somos los locos de los cactus. Trabajamos todo el año para disfrutar y ofrecerle a la ciudad este evento", expresó Eduardo López, presidente de Amigos de Cactus y Crasas Mar del Plata.

Con una historia construida a partir de la pasión por las plantas y el encuentro entre aficionados, la exposición volverá a ofrecer dos jornadas para descubrir variedades, aprender sobre sus cuidados y disfrutar de una actividad diferente en Mar del Plata.

Para conocer los adelantos y las novedades del evento, se puede seguir a la agrupación en Instagram, a través de @accmdp, y en Facebook como AmigosDeCactusYCrasasMarDelPlata.