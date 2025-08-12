Nuevos desarrollos, casas inteligentes y charlas temáticas: Mar del Plata se prepara para vibrar con Atlantic Real Estate

Como en las dos ediciones anteriores que se llevaron a cabo en nuestra ciudad, el fin de semana propone un verdadero paseo para toda la familia.

El sábado 16 y el domingo 17 de agosto en el Sheraton Hotel se realizará la tercera edición de la Expo Atlantic Real State, que reúne a los principales exponentes del sector más dinámico de la ciudad .

Con entrada libre y gratuita, el público general podrá conocer lo último en desarrollos inmobiliarios, deco, diseño, tecnología aplicada al hogar, seguridad, casas inteligentes, arte y más.

Como en las dos ediciones anteriores que se llevaron a cabo en nuestra ciudad, el fin de semana propone un verdadero paseo para toda la familia, en el que además se podrá asistir a conferencias con temáticas variadas.

"Atlantic Real Estate crece año a año junto al sector inmobiliario, es un placer para nosotros acompañarlo para mostrar el empuje de la ciudad y su gente, haber generado este espacio donde vibra Mar del Plata nos llena de orgullo", aseguran sus organizadores.

En esta tercera edición, declarada de interés turístico y cultural por Emturyc, se espera otro éxito de convocatoria, teniendo en cuenta que en la edición anterior pasaron por la Expo más de quince mil personas y que Atlantic Real Estate ya se confirma como uno de los eventos más importantes de la agenda de la ciudad.