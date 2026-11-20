Esta tarde se presentó en Mar del Plata "Vértice", un nuevo espacio político encabezado por el fiscal Juan Manuel Pettigiani que busca construir una alternativa para la ciudad.

En el discurso de lanzamiento, el fiscal habló de la plataforma que plantea Vértice para abordar los principales problemas que observa en la ciudad. En esa línea, remarcó "la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción" y criticó a la dirigencia por no haber estado a la altura de las demandas de las y los marplatenses.

Según explicó, el espacio surgió a partir de la voluntad de un grupo de personas preocupadas por el crecimiento de la inseguridad. El recorrido por los barrios, dijo Pettigiani, les permitió ampliar esa mirada: "La inseguridad era como la espuma del mar en la cresta de las olas. Debajo de ese rótulo había una serie de problemas más complejos".

En ese sentido, enumeró preocupaciones como la pobreza, el desempleo, la corrupción, las dificultades para el acceso a la vivienda y a la salud mental, la crisis productiva y la falta de oportunidades para las y los jóvenes. "Necesitamos que el Estado vuelva a estar presente, que vuelva a ser el gestor del bien común", resumió y sentenció: "Mar del Plata tiene todo para ser una ciudad justa, inclusiva y segura".

En función de una autocrítica, el fiscal reconoció un posible punto de partida: "Tengo la convicción de que los dirigentes que han gobernado o hemos representado a nuestra ciudad no hemos estado a la altura de lo que la ciudad está demandando". Y agregó que Vértice no pretende construirse alrededor de un liderazgo personalista, sino a partir de un equipo de trabajo.

Para cerrar, Pettigiani marcó algunos de los ejes en los que el espacio busca hacer un aporte: "Como decimos en Vértice, el futuro nos espera. Se edifica con orden, justicia, ideas claras, rigor técnico y compromiso con nuestra ciudad. Este lanzamiento es el inicio de una construcción que pretende dar a Mar del Plata una dirigencia genuina, honesta y capaz de afrontar con propuestas los muchos problemas que hoy tiene la ciudad".