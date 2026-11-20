El sorteo será el próximo 9 de diciembre y se transmitirá en vivo por Instagram.

La Administración de Punta Mogotes acaba de lanzar una nueva edición de su tradicional sorteo de verano, en el que entregará 90 carpas gratuitas para disfrutar durante un mes en el complejo balneario de Mar del Plata.

La inscripción ya está abierta y los interesados deben completar un formulario disponible en el sitio oficial de Punta Mogotes. La participación es libre y gratuita y no tiene restricciones geográficas, por lo cual pueden anotarse personas de cualquier parte del país.

Cuándo se sortean las carpas gratuitas en Punta Mogotes

El sorteo se llevará adelante el próximo miércoles 9 de diciembre y será transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram del complejo. El primer turno de la utilización de las carpas en cuestión empezará el martes 15 de diciembre.

“Este será el sexto sorteo consecutivo. La respuesta siempre ha sido excelente y cada año crece la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades”, destacó el administrador de Punta Mogotes Fernando Maraude.

A través de esta iniciativa se busca acercar la propuesta del complejo a más familias durante la temporada de verano. Cabe remarcar que Punta Mogotes cuenta con casi tres kilómetros de playa pública, baños, duchas, bebederos y espacios verdes de acceso libre junto a las lagunas.

Los ganadores del sorteo también podrán disfrutar de los locales comerciales, las propuestas gastronómicas y las canchas de vóley, fútbol y pádel que ofrece el complejo en sus 24 balnearios.