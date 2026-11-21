Por el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de su fallecimiento.

El periodista marplatense Eduardo Rodolfo Cao falleció este sábado y su muerte causó conmoción en Mar del Plata, donde era un referente historico del periodismo local.

Eduardo fue una figura reconocida del periodismo local, sus primeros pasos en la televisión local comenzaron alrededor de 1974, aunque fue en 1989 cuando se incorporó formalmente a Canal 8 para formar parte del servicio informativo Teleocho Informa. Desde entonces, construyó una extensa trayectoria en el periodismo televisivo marplatense.

Durante las décadas de 1990 y 2000 estuvo al frente de importantes coberturas sobre la actualidad política, social e institucional de Mar del Plata, y se consolidó como una de las figuras representativas del periodismo de la ciudad.

Su trayectoria fue reconocida por sus colegas en diciembre de 2022, cuando recibió la Mención Especial Lobo de Mar a la trayectoria periodística. Su recorrido dejó una importante huella en los medios de comunicación locales.

Sus restos serán velados en Hipólito Yrigoyen 2046, hasta las 14 para quien quiera acercarse a despedirlo.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de su fallecimiento.