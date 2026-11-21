La perra presenta un daño neurológico y necesita nuevos estudios para determinar el alcance de las lesiones y el tratamiento que deberá recibir.

Una perra que llevaba tres días tirada y sin poder moverse en el barrio Félix U. Camet fue rescatada este viernes por la rescatista Erica Espino. El animal estaba completamente paralizado y necesitaba atención veterinaria urgente.

El rescate se produjo en medio del temporal que afectó a la ciudad. Erica se enteró de la situación y salió a buscarla bajo la lluvia. Según contó, varios vecinos conocían lo que ocurría, pero nadie había intervenido para asistirla.

La situación generó indignación en la rescatista, que cuestionó la falta de ayuda de quienes sabían que la perra llevaba días en esas condiciones. "La atropellaron y la dejaron tirada, ningún vecino la ayudó", expresó.

En un primer momento, Erica tuvo que trasladarla y dejarla en su auto porque no contaba con un lugar donde alojarla. Incluso alquiló una casa de verano por un día para poder resguardarla. Sin embargo, este viernes consiguió una alternativa: un vecino le ofreció su garaje para que el animal pudiera permanecer allí mientras avanza con su recuperación.

El estado de salud y el pedido de ayuda

La perra estaba completamente paralizada y lloraba de dolor. Luego de los primeros estudios, Erica confirmó que tanto la columna como los órganos estaban bien, pero que el daño era neurológico.

"El golpe fue en la cabeza y quedó paralizada", explicó la proteccionista. Por el momento, necesita realizarle más estudios para determinar el alcance de las lesiones y conocer qué tratamiento deberá seguir.

Otro de los aspectos que más preocupó a Erica fue el estado en el que encontró al animal. "Está en celo, postrada y todo estaba siendo acosada por perros machos para montársela", contó. También hizo hincapié en la importancia de esterilizar a los animales para evitar este tipo de situaciones.

Ante esta situación, necesita ayuda para afrontar los distintos gastos que implica el rescate, entre ellos las consultas veterinarias, los estudios, un posible tratamiento y el lugar donde permanece alojada la perra. "Hay que hacer un montón de estudios para averiguar el daño neurológico", explicó Erica a 0223.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con ella al 223 692-9958, realizar una transferencia al alias Eriquitafeliu o acercar una colaboración al consultorio del doctor Damián Barón, donde será atendida la perra.