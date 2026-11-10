"Lo usaron de pelota y le reventaron la mandíbula": rescatista salvó a un gato y necesita ayuda para costear el tratamiento

La rescatista independiente Érica Espino, del barrio Félix U. Camet, rescató a un gato que había sido brutalmente golpeado por menores de edad y apeló a la solidaridad de la comunidad marplatense para juntar fondos que le permitan cubrir los gastos de su operación, además de otros animales que tiene a su cargo.

Únicamente por el caso del felino que fue utilizado "como pelota" por un grupo de niños, la mujer debe abonar alrededor de 230.000 pesos en la veterinaria que lo asistió. Según le comentó a 0223, la mascota llegó a su cuidado luego de que una vecina de zona norte viera la situación y decidiera intervenir antes de que lo patearan hasta provocarle la muerte.

Por las primeras atenciones, la mujer debe pagar una suma aproximada de 230 mil pesos.

Producto de los golpes, el indefenso gato sufrió una luxación de mándibula y requirió de asistencia médica urgente. A pesar de que fue asistido, necesita de nuevas consultas y una posible intervención quirúrgica debido a que el hueso volvió a salirse de su lugar, conforme al relato de la proteccionista.

Pero al mismo tiempo, Espino precisó que este martes debió eutanasiar a una perra que había sido atropellada y agonizó durante tres días, lo que también eleva la cifra que adeuda. "Nadie la vio, todos siguieron de largo", cuestionó.

El gato fue pateado por niños hasta que le rompieron la mandíbula.

De acuerdo a una publicación en redes sociales para visibilizar la situación, en la actualidad no cuenta con el dinero para abonar esos gastos y por su cuenta no puede continuar salvando animales. En ese sentido, expresó: "No quiero dejar en visto a los que me envían animales agonizando, pero la realidad es que sola no puedo. Y los que sufren son los animales en toda su inocencia. Terminan muriendo solos y con dolor".

Espino rescató a un loro que estaba atrapado en una red de pesca.

De esa manera, la mujer aclaró que "$1.000 no cuesta ni un boleto de colectivo" y que "si cada seguidor colaborara" con esa suma "se podría seguir ayudando", a la vez que solicitó con carácter de urgencia la cooperación para cancelar la deuda por la atención del gato golpeado.

Cómo ayudar a Érica

Aquellos interesados en colaborar en la noble causa, pueden realizarlo con donaciones a través del alias "ericaespinopf", o mismo también pueden comunicarse al 223 692-9958.