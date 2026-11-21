Acompañantes terapéuticos de Mar del Plata reclaman a la obra social del gremio estatal UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) por la falta de pago de sus honorarios y temen que las horas que están trabajando en la actualidad tampoco sean abonadas.

“Trabajamos siempre con una precarización en nuestro sueldo. Sufrimos el destrato de la obra social -Unión Personal y Accord Salud- que cerró en febrero la atención personalizada en la ciudad y dejo canales virtuales. Cuando escribís, te dan una respuesta automatizada y te dicen «gracias por contactarse» o por Instagram una persona te responde que van a elevar su reclamo al canal correspondiente y todo queda así”, contó la acompañante terapéutica Brenda Dávila.

Ante los reclamos, los prestadores y afiliados reciben la respuesta de un chatbot. (Imagen generada por IA).

En diálogo con Extra Radio, FM 102.1, la mujer sostuvo que de unos 40 trabajadores, apenas 15 pudieron cobrar y que a diferencia de los últimos meses, ahora ni siquiera tienen una aprobación de lo facturado. “Siempre cobramos 15-20 dias después de presentar la factura. Pero ahora el panorama es preocupante porque no sabemos si lo que estamos trabajando lo vamos a cobrar en un momento”, dijo.

“A veces no tenemos los viáticos para poder ir trabajar. Alguien de la familia nos presta plata para cargar la tarjeta Sube para tomar un colectivo. Y también está la preocupación de esas familias que se le suma la incertidumbre de saber si los acompañantes van a poder cumplir. Nosotros amamos la profesión pero necesitamos ese dinero para poder vivir”, concluyó Dávila.

A comienzos de mes, miles de afiliados de Accord Salud y Unión Personal expresaban su bronca y desconcierto en las redes sociales por el cese de las prestaciones en la mayoría de las clínicas de Mar del Plata. La situación se repite en otros puntos del país: además de Mar del Plata, la prepaga y obra social acumula muchos meses de atraso en los pagos a círculos médicos, sanatorios, bioquímicos y farmacias en varias localidades como la Ciudad de Buenos Aires, Salta, San Pedro, Luján y Comodoro Rivadavia, por citar algunos casos.