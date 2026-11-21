Manuela tiene 103 años y se la ve lúcida, en un estado de salud envidiable dada su longevidad. Pero sus ojos reflejan tristeza: a través de un video cuenta cómo de un día para el otro, la hija de un primo hermano “la encerró” en un geriátrico y “la sacaron con mentiras” de su casa para internarla y así quedarse con su vivienda y otros bienes personales. El caso está siendo investigado por la justicia de Mar del Plata.

Alejandra es la hija de una amiga “de toda la vida” y cuenta en diálogo con 0223, el “estado de desesperación” que tienen todos los que quieren a Manuela y quieren visibilizar la situación "muy triste e injusta" que está viviendo la mujer, próxima a cumplir 104 años, a la que no le permiten recibir visitas ni salir a pasear. "Ella está privada de su libertad", aseguraron.

"Desde hace dos meses está en un geriátrico en contra de su voluntad. Ella misma realizó la denuncia a la policía, que se presentó en el lugar. Y ahora nos acompaña en cada visita porque es la única manera de poder verla. Pusimos dos abogados y actualmente el caso está en manos de la Fiscalía N.º 10, pero hasta el día de hoy seguimos sin obtener respuestas. Sentimos que nadie nos escucha", lamentaron.

"Queremos aclarar que, a pesar de sus casi 104 años, está lúcida, camina sola, no usa lentes ni pañales y puede expresar perfectamente lo que quiere y decidir sobre su vida. Las personas que la llevaron a ese geriátrico dicen ser sus familiares directos, cuando es una prima lejana que apareció hace pocos años y la veía poco y nada . Hoy Manuela está lejos de su casa, de sus gatos y de todo lo que forma parte de su vida. Cómo ir a visitar la tumba de su hijo, muerto en la Guerra de Malvinas", aclararon.

Sus amigos ya llevaron el caso a la justicia pero piden que haya rápidamente una solución para Manuela. "¿Dónde están los derechos de los adultos mayores? ¿Quién escucha a una mujer de casi 104 años que está pidiendo volver a su hogar?", se preguntan.

En un video desgarrador, Manuela extraña la vida que hacía hasta hace apenas dos meses. "Hacía los mandados, me venían a visitar. La pasaba bomba. Y ahora estoy acá y creo que de acá me voy para allá", señalando el cielo.

La denuncia penal se realizó en septiembre pasado en la UFI N°10 de Delitos Económicos y acusa tanto a la mujer como al geriátrico por "abandono de persona", debido a que la paciente "la dejaron a su suerte" y "sin garantizar su cuidado integral, aislándola de su entorno y despojándola de su patrimonio".

Además reclaman que Manuela desde que está en el hogar de ancianos, "no tiene acceso a sus cuentas bancarias y que se encuentra incomunicada con el exterior por orden de los dueños del geriátrico en complicidad con la persona denunciada como autora principal de los delitos que se han cometido".