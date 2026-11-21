Tiene 103 años y denuncia que la tienen encerrada en un geriátrico: “Se quieren quedar con la casa”
En un video, Manuela asegura que un familiar lejano que casi no veía, la sacó de su hogar "con engaños". Amigos de la mujer están desesperados y piden explicaciones a la justicia marplatense. ¿Dónde están los derechos de los adultos mayores?, se preguntan.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Manuela tiene 103 años y se la ve lúcida, en un estado de salud envidiable dada su longevidad. Pero sus ojos reflejan tristeza: a través de un video cuenta cómo de un día para el otro, la hija de un primo hermano “la encerró” en un geriátrico y “la sacaron con mentiras” de su casa para internarla y así quedarse con su vivienda y otros bienes personales. El caso está siendo investigado por la justicia de Mar del Plata.
Alejandra es la hija de una amiga “de toda la vida” y cuenta en diálogo con 0223, el “estado de desesperación” que tienen todos los que quieren a Manuela y quieren visibilizar la situación "muy triste e injusta" que está viviendo la mujer, próxima a cumplir 104 años, a la que no le permiten recibir visitas ni salir a pasear. "Ella está privada de su libertad", aseguraron.
"Desde hace dos meses está en un geriátrico en contra de su voluntad. Ella misma realizó la denuncia a la policía, que se presentó en el lugar. Y ahora nos acompaña en cada visita porque es la única manera de poder verla. Pusimos dos abogados y actualmente el caso está en manos de la Fiscalía N.º 10, pero hasta el día de hoy seguimos sin obtener respuestas. Sentimos que nadie nos escucha", lamentaron.
"Queremos aclarar que, a pesar de sus casi 104 años, está lúcida, camina sola, no usa lentes ni pañales y puede expresar perfectamente lo que quiere y decidir sobre su vida. Las personas que la llevaron a ese geriátrico dicen ser sus familiares directos, cuando es una prima lejana que apareció hace pocos años y la veía poco y nada . Hoy Manuela está lejos de su casa, de sus gatos y de todo lo que forma parte de su vida. Cómo ir a visitar la tumba de su hijo, muerto en la Guerra de Malvinas", aclararon.
Sus amigos ya llevaron el caso a la justicia pero piden que haya rápidamente una solución para Manuela. "¿Dónde están los derechos de los adultos mayores? ¿Quién escucha a una mujer de casi 104 años que está pidiendo volver a su hogar?", se preguntan.
En un video desgarrador, Manuela extraña la vida que hacía hasta hace apenas dos meses. "Hacía los mandados, me venían a visitar. La pasaba bomba. Y ahora estoy acá y creo que de acá me voy para allá", señalando el cielo.
La denuncia penal se realizó en septiembre pasado en la UFI N°10 de Delitos Económicos y acusa tanto a la mujer como al geriátrico por "abandono de persona", debido a que la paciente "la dejaron a su suerte" y "sin garantizar su cuidado integral, aislándola de su entorno y despojándola de su patrimonio".
Además reclaman que Manuela desde que está en el hogar de ancianos, "no tiene acceso a sus cuentas bancarias y que se encuentra incomunicada con el exterior por orden de los dueños del geriátrico en complicidad con la persona denunciada como autora principal de los delitos que se han cometido".
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