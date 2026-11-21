El argentino consiguió la victoria más importante de su carrera en UFC Qatar, venció al experimentado estadounidense, Aljamain Sterling, por decisión unánime y se metió entre los mejores del peso pluma.

Kevin "El Chino" Vallejos protagonizó una actuación consagratoria en UFC Qatar y consiguió el triunfo más importante de su carrera en las artes marciales mixtas. El peleador de Batán derrotó a Aljamain Sterling por decisión unánime en una pelea de enorme exigencia y dio un salto de calidad en la división de peso pluma. Con esta victoria, el argentino se metió en el Top 5 de la categoría y comenzó a ilusionarse con una oportunidad por el cinturón.

El combate representaba una prueba de máxima dificultad para Vallejos, que tenía enfrente a un rival de enorme experiencia y con un grappling de primer nivel. Sin embargo, el argentino mostró inteligencia, paciencia y una defensa contra los derribos sobresaliente. Lejos de desesperarse, supo controlar los tiempos, evitar que Sterling impusiera su estrategia y aprovechar su principal fortaleza: el potente golpeo.

La victoria también tuvo un valor estadístico importante para el representante argentino: alcanzó su quinto triunfo en UFC y quedó como el cuarto peleador nacional con más victorias en la compañía, detrás de Santiago Ponzinibbio, Ailín Pérez y Esteban Ribovics. Además, el resultado lo posicionó entre los cinco mejores del peso pluma, un lugar que lo acerca a las grandes oportunidades de la división.

La actuación del Chino generó elogios por su madurez y capacidad para resolver un desafío táctico muy complicado. Incluso, entre las reacciones que dejó su presentación, destacaron su paciencia para manejar los intercambios y su excelente defensa ante un especialista en lucha como Sterling. La sensación que quedó fue que Vallejos tiene condiciones para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la categoría.

Después de semejante victoria, el argentino ya puso la mira en lo más alto y aparece en escena la posibilidad de enfrentar a Alexander Volkanovski por el título pluma, si el australiano continúa en la división.

Vallejos consiguió el triunfo que necesitaba para instalarse en la conversación por el cinturón y demostrar que está preparado para competir contra la élite mundial. Argentina tiene un nuevo candidato a campeón en la UFC.