El equipo de Bautista Mendiola cayó por 83-68 en La Pampa y sumó su quinta caída en el campeonato.

Unión comenzó una nueva gira por la Liga Argentina con una derrota frente a Pico FC por 83-68. El conjunto dirigido por Bautista Mendiola no pudo sostener su buen pasaje del tercer cuarto y terminó cediendo en el último parcial, en el primero de los tres compromisos consecutivos que tendrá como visitante. Con este resultado, acumula dos triunfos y cinco derrotas en la Conferencia Sur.

El Celeste tuvo algunos momentos positivos, pero no logró mantener la regularidad necesaria para llevarse el partido. Juane De La Fuente fue el máximo anotador del equipo con 18 puntos, mientras que Eric Kibi se destacó con un doble-doble de 10 unidades y 14 rebotes. También tuvieron una buena participación Patricio Piñero y Joaquín Cabrera, ambos con 13 puntos.

El comienzo mostró a un Unión competitivo, con un buen aporte de Piñero que le permitió tomar una pequeña ventaja. Sin embargo, el local reaccionó rápidamente con Rodrigo Sánchez y consiguió un parcial de 9-0 para pasar al frente. Los marplatenses se mantuvieron cerca y llegaron a estar arriba gracias al trabajo de Kibi, pero Pico FC cerró mejor el primer cuarto y se fue al descanso corto con una ventaja de 25-20.

En el segundo parcial, el conjunto pampeano ajustó su defensa y comenzó a ampliar diferencias. Rodríguez Suppi y Sánchez fueron importantes para sostener el dominio ofensivo, mientras que Unión buscó respuestas con una mayor participación de De La Fuente. Pese a los intentos del equipo de Mendiola, Pico FC llegó al entretiempo arriba por 45-35.

La mejor versión del Celeste apareció en el tercer cuarto. Con Cabrera activo, pese a acumular cuatro faltas, y los aportes de Kibi y De La Fuente, Unión logró achicar la distancia y volvió a meterse en partido. Sin embargo, no consiguió adueñarse del desarrollo y el local conservó una ventaja de siete puntos al cierre del parcial: 60-53. En los últimos diez minutos, los marplatenses se quedaron sin gol y no pudieron contener los ataques de Pico FC, que aprovechó el bajón visitante para sentenciar el 83-68.

Ahora, Unión buscará recuperarse en los dos encuentros que le quedan de esta exigente gira. El lunes enfrentará a Pergamino (último en la tabla) y el martes ante Ciclista (cuarto actualmente en la Conferencia Sur).

Síntesis:

Unión: De La Fuente 18, Piñero 13, Cabrera 13, Kibi 10, Flossi 8, Montoya 3, Varas 3, Zarini -, Corroto -, Vignolo -.

Marcador: 25-20, 45-35, 60-53, 83-68

Estadio: "Parque Ángel Larrea"