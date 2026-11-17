El robo ocurrió este martes en la zona sur de Mar del Plata. Foto: Facebook.

Un hombre de 44 años fue sorprendido esta mañana por desconocidos, que luego de golpearlo salvajemente delante de sus hijos, huyeron en su auto.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el hecho sucedió cerca de las 6.40 cuando la víctima iba a salir de su casa - sobre la calle 501 de Acantilados- a llevar a sus hijos al colegio y fue cercado por tres encapuchados, dos de ellos con armas.

Según consta en su denuncia, los delincuentes destrozaron una puerta vidriada corrediza, ingresaron a la vivienda y lo redujeron a los golpes, provocándole cortes en la cabeza, mientras los pequeños estaban a unos metros.

Luego de revolver la casa en busca de objetos de valor, los tres ladrones se hicieron con un televisor, tres notebooks, una consola de videojuegos, y dinero en efectivo -U$S 1.000 y $200.000- para luego cargar todo en una Volkswagen Suran gris y darse a la fuga.

El hombre de 44 años recibió asistencia médica en el lugar. Intervino Policía Científica. La UFI N° 13 dispuso actuaciones de rigor.