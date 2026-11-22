Una profunda conmoción sacudió al fútbol formoseño y argentino el 20 de noviembre de 2026, cuando Iván Miers, un futbolista de 34 años, falleció tras ser impactado por un rayo durante una práctica deportiva en la capital de Formosa.

El incidente ocurrió alrededor de las 15 horas en un campo de entrenamiento del Club Sportivo Patria, donde un grupo de jugadores locales realizaba ejercicios preparatorios para una final de la Primera B de la Liga Formoseña de Fútbol. Justo cuando el clima comenzó a cambiar, con nubes y algunas gotas de lluvia, una descarga eléctrica sorprendió a los deportistas mientras hacían la entrada en calor.

Miers, conocido en el ámbito regional, había formado parte de equipos como San Martín, San Lorenzo y Villa del Rosario, además de haber jugado recientemente en Deportivo Silvio Pellico, de la provincia de Córdoba. Tras el impacto, fue trasladado al Hospital Central de Formosa, donde, pese a los esfuerzos médicos y maniobras de reanimación, falleció horas después.

En el mismo suceso, Juan Romero también resultó afectado por la descarga y fue internado con pronóstico reservado en el mismo hospital. Posteriormente, se informó que su estado mejoró y se encontraba fuera de peligro. Además, otros futbolistas presentes en el predio sufrieron desmayos debido al impacto y recibieron atención médica.

Iván Miers murió tras el impacto de un rayo durante un entrenamiento en Formosa

El director técnico de Sportivo Patria, Juan Carlos Hermosí, explicó que la descarga eléctrica ocurrió justo cuando los jugadores se disponían a comenzar la actividad y que el cambio repentino en las condiciones meteorológicas fue clave en el trágico desenlace.

La muerte de Iván Miers generó numerosas muestras de pesar de clubes e instituciones deportivas de la región. Ante esta tragedia, la final que el equipo formoseño debía disputar por el título de la categoría B de la Liga Formoseña fue suspendida, mientras la comunidad deportiva lamenta la pérdida y acompaña a familiares y amigos.