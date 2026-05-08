Tensión en La Herradura: un árbol se prendió fuego arriba de cables y hay riesgo de electrocución
Una rama de enorme tamaño se quebró, quedó apoyada sobre el tendido eléctrico y comenzó a prenderse fuego. Rápidamente intervino Defensa Civil.
Por Redacción 0223
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Hace instantes se vivieron momentos de tensión en el barrio La Herradura, después de que una rama de gran tamaño se quebrara y cayera sobre los cables del tendido eléctrico.
Ocurrió en la Avenida Colón al 11800 y generó inmediata preocupación entre los vecinos de la zona porque a los pocos minutos del quiebre, las ramas comenzaron a prenderse fuego. El mayor temor era que el árbol estuviera electrificado.
Ante la situación, se dio aviso a Defensa Civil para que intervenga en el lugar y evalúe las condiciones de seguridad, además de coordinar las tareas necesarias para retirar la rama y evitar mayores inconvenientes.
Todo el episodio ocurrió en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la ciudad y a gran parte de la costa bonaerense, con intensas ráfagas de viento que provocaron caída de árboles, cortes de luz e incidentes.
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