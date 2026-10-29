Denuncian que los obreros electrocutados en una obra trabajaban en negro: "Van a ganar un mango y nadie los cuida"

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) revelaron que los trabajadores que sufrieron una descarga eléctrica en Rodríguez Peña y Neuquén no se encontraban registrados y explicaron las fallas graves que desencadenaron en el accidente.

Según la aclaración del secretario general de la Uocra local, César Trujillo, desde el gremio tomaron conocimiento del hecho y se presentaron en la obra, donde constataron que las víctimas no se desempeñaban para una empresa, sino que se trataba de "trabajo en negro".

Además, sostuvo que el trabajo fue "una changa prolongada" en una vivienda particular y "no en un edificio ni en una obra grande", y también consideró que no tomaron consciencia "del peligro que representan los cables de alta tensión y un andamio de hierro".

Es que, según el dirigente gremial, los obreros "armaron un andamio de caño e inconscientemente o apurados fueron al peligro directo", ya que lo apoyaron cerca del tendido y sufrieron "un golpe de electricidad". Pero a su vez, recalcó que "lo armaron con un solo tablón", lo que entendió como "una cosa totalmente descabellada que no existe" y dejó en evidencia la "falta de experiencia".

Las víctimas de 55, 30 y 21 años fueron trasladadas al HPC.

"Lamentamos esto y lo que más nos preocupa es que los trabajadores no registrados no tienen derecho, no los cuida nadie y tampoco los asesoran. Trabajan con la necesidad y eso lo respetamos, pero no tienen cuidado ni los protegen, y ahora un muchacho tuvo una convulsión y quedó en terapia. Van a ganar un mango y nadie los cuida", reprochó acerca de los "cuentapropistas" trasladados al Hospital Privado de Comunidad (HPC).

En el mismo sentido, Trujillo explicó que no es una posición "en contra" del trabajador, sino que se oponen "al sistema de esta forma de empleo en la que el Estado tampoco acompaña con sus nuevas leyes", y remarcó "la peligrosidad de las obras", donde "en un minuto perdés un ojo, un brazo o la vida".

César Trujillo, secretario general de la Uocra.

Asimismo, expresó que los apenan los trabajadores y cuestionó "el abuso de los contratistas, que de cualquier manera hacen trabajar a la gente, sin poner un arnés ni los medios de seguridad", por lo que solicitó que se registren en el gremio.

A partir del accidente, la Uocra denunció el hecho ante el Ministerio de Trabajo para exigir su intervención y que identifiquen a los responsables de que los obreros no contaran con los elementos de seguridad correspondientes "como marca la ley", de acuerdo al líder de la entidad a nivel local. "La Uocra no tiene nada que ver en esto. Esto es una changa para nuestro punto de vista y lamentamos muchísimo lo que les pasó", sentenció.