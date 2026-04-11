Recibió una descarga eléctrica en una canchita de fútbol y su amigo le salvó la vida.

Un joven logró salvar la vida de su amigo, quien estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica delante de sus ojos al intentar cerrar la puerta de una canchita de fútbol. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y habilitó una discusión por las responsabilidades del hecho, que podría haber terminado en tragedia.

En las imágenes se puede ver a los dos amigos jugando a la pelota en una canchita de fútbol de la ciudad de Maceió, en Brasil. En un momento, uno de ellos se acerca a una puerta con la intención de cerrarla, pero al tocarla recibe una descarga eléctrica que lo deja inmovilizado.

Al notar la extraña posición de su amigo, el otro se acercó para asistirlo. Al entrar en contacto con él, también sufrió una descarga, por lo cual reaccionó rápidamente: lo agarró de las piernas y tironeó, consiguiendo apartarlo de la fuente eléctrica y salvando así su vida. Según informaron los medios locales los dos permanecieron al menos 10 segundos electrocutados, pero afortundamente ninguno resultó herido.

El hecho reavivó el debate sobre las responsabilidades en este tipo de incidentes, que hoy por hoy recayeron en el encargado del edificio. Se estima que ese rol es el responsable de verificar el correcto mantenimiento eléctrico, la ausencia de sobrecargas y la instalación de disyuntores.

Qué hacer en estas situaciones

Aunque en este caso el accionar del adolescente con su amigo fue certero y logró salvarle la vida, se puso en un verdadero riesgo. Ante situaciones de este tipo, los especialistas recomiendan no tocar directamente a la persona que está siendo electrocutada si la fuente de electricidad sigue activa, ya que el rescatista también puede resultar afectado.

Lo más seguro es cortar la corriente desde el interruptor general o, si no es posible, utilizar un objeto no conductor, que bien podría ser madera, plástico o tela seca, para separar a la víctima de la fuente eléctrica.