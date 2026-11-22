Mar del Plata, el destino más elegido por los elefantes marinos: apareció otro ejemplar en las playas del norte

Un elefante marino apareció en las playas del norte de Mar del Plata y despertó la atención de vecinos y turistas. Se trata de una hembra que se encuentra en pleno proceso de muda de piel, una etapa natural de su ciclo biológico durante la cual permanece gran parte del tiempo fuera del agua.

En diálogo con 0223, Juan Lorenzani, referente de Fauna Argentina, explicó que el proceso de muda puede extenderse entre 40 y 45 días y que, durante ese período, es habitual que estos animales permanezcan sobre la costa.

"Está bien, está en el proceso de muda. La vamos a ver por la zona durante un tiempo", señaló. Además, indicó que, por sus características, podría tratarse del mismo ejemplar que fue visto el día anterior en la Laguna de Mar Chiquita, aunque aclaró que todavía no hay una confirmación al respecto.

Lorenzani también destacó que, en esta oportunidad, los vecinos están respetando el espacio del animal y mantienen una distancia prudencial, sin intentar acercarse ni interferir con su comportamiento.

"Se puede compartir tranquilos, sin histerias. He visto muchos casos de histeria acá con el elefante que nació frente a otra barriada, pero esta vez la gente se está portando muy bien", expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de generar conciencia sobre la convivencia con la fauna silvestre y recordó una campaña impulsada desde la organización: "El cerco somos nosotros".

La iniciativa apunta a que los ciudadanos comprendan que no siempre es necesario instalar un vallado físico para proteger a estos animales, sino que alcanza con asumir la responsabilidad de mantener una distancia adecuada y respetar su espacio.

"Habla de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de mantener la distancia sin necesidad de poner nada. Como formación ciudadana, queremos llegar a eso algún día y creo que cada vez se va acercando más", sostuvo.

De hecho, el referente contó que en esta ocasión no fue necesario colocar un cerco de protección porque las personas que se encontraban en el lugar respetaron espontáneamente el espacio del ejemplar. "Me alegró mucho ver esta imagen", reconoció.

Las recomendaciones para cuidar al elefante marino

Desde Fauna Argentina recordaron que la presencia de estos animales en las playas requiere de la colaboración de toda la comunidad. Por eso, solicitaron a vecinos y turistas que no se acerquen, no los toquen ni intenten interactuar con ellos.

Tampoco deben alimentarlos, ofrecerles agua, arrojarles arena, mojarlos o intentar reingresarlos al mar. Además, es fundamental mantener a las mascotas alejadas, ya que la presencia de perros puede generarles estrés y alterar su comportamiento natural.

El ejemplar necesita descansar y atravesar el proceso de muda sin interferencias. Por eso, aunque su presencia despierte curiosidad, lo más importante es observarlo desde una distancia prudencial y permitirle desenvolverse con tranquilidad.

Lorenzani señaló, además, que desde hace aproximadamente tres años se registra una mayor presencia de elefantes marinos en las costas de la región. Frente a este escenario, insistió en que la educación y el compromiso ciudadano son fundamentales para garantizar su protección.

La consigna es sencilla: disfrutar del encuentro con la naturaleza sin invadirla. Esta vez, los vecinos dieron el ejemplo y demostraron que, para cuidar a la fauna silvestre, muchas veces el mejor cerco es el respeto.