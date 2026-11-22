Un hombre de 31 años que fue baleado en el barrio Regional quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) al que llegó por sus propios medios: la policía intenta identificar al agresor que escapó del lugar.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho ocurrió cerca de las cinco y media de la madrugada en la zona de San Lorenzo y República del Líbano cuando la víctima –que vive a unas treinta cuadras del lugar- fue sorprendida por un sujeto que le efectuó al menos cuatro disparos.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

Eduardo Beltrán llegó herido llegó por sus propios medios a la guardia dl Higa donde los profesionales constataron cuatro heridas de arma de fuego: dos en un brazo, uno en una pierna y el restante en el pene.

El sujeto, que registra procesos penales previos por robo, tentativa de robo, daño agravado y amenazas no aportó datos del o de los agresores ni tampoco quiso dar circunstancia alguna de lo sucedido.

Personal de la comisaría duodécima realizó las actuaciones solicitadas por la fiscal Florencia Salas en el marco de una causa por homicidio agravado en grado de tentativa.