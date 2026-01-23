En Lanús, un episodio de violencia familiar conmocionó a la comunidad cuando un hombre de 39 años le disparó a su tía tras una discusión relacionada con una propiedad. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de avenida Rivadavia y Tuyutí.

La víctima, una mujer de 61 años, sufrió una herida de bala en la pierna, específicamente en la zona del muslo. Fue asistida rápidamente por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al hospital Evita de Lanús, donde se informó que su estado no revestía peligro.

Las autoridades policiales llegaron al lugar y detuvieron al agresor, quien fue identificado como el sobrino de la mujer. En el procedimiento, incautaron un revólver calibre 32, con cinco municiones y una vaina servida, lo que evidenció el uso del arma en el ataque.

Según el informe oficial, el disparo se produjo en medio de una discusión por una propiedad, lo que desencadenó este violento episodio. La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio” y “tenencia de arma de fuego de uso civil”.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 Descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que continúa con las diligencias pertinentes para esclarecer el caso.