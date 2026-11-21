Dos hombres de 44 y 29 años fueron aprehendidos en Mar del Plata, acusados de robo en un comercio de la zona de Patagones al 700. Las aprensiones se concretaron después de un operativo cerrojo de la Policía, que permitió localizar a los dos sospechosos en distintos puntos de la ciudad.

Según el informe policial, durante el robo los delincuentes usaron un cuchillo para intimidar a los encargados del comercio y sustrajeron celulares, dinero en efectivo, dos notebooks y otros objetos.

Tras tomar conocimiento del hecho, los efectivos iniciaron un operativo para dar con los sospechosos. Uno de ellos fue interceptado en la zona de avenida Champagnat y Strobel, y el otro, en Falkner al 7000.

En el procedimiento, además de recuperar los elementos robados y secuestrar el arma blanca, los efectivos incautaron la moto Zanella ZB en la que circulaban los acusados.

Al verificar los datos del rodado sustraído, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro activo por hurto, solicitado por la Comisaría Séptima.

Finalmente, los dos hombres fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 y deberán comparecer ante la Fiscalía Nº 14 que interviene en la causa.