La mujer acusada de balear en el pecho junto a su pareja a una repartidora de Pedidos Ya el mes de febrero y que fue detenida por personal de la DDI tras permanecer ocho meses prófuga seguirá alojada en el complejo penitenciario de Batán tras la decisión de la Justicia de Garantías de dicar su prisión preventiva.

En la resolución a la que tuvo acceso 0223, la Jueza Lucrecia Bustos no hizo lugar al pedido de libertad de Abigail Ibarra que hizo la defensa oficial y convirtió en prisión preventiva la detención de la imputada por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Para la magistrada la medida está justificada por la conducta asumida por Ibarra cuando se mantuvo prófuga y entendió que “de recuperar su libertad, se configuraría un riesgo para el resultado del proceso, por lo que debe restringirse a fin de garantizar provisoramente el cumplimiento de la ley penal, resultando la medida de coerción dictada, razonable, necesaria para garantizar los fines del proceso y proporcional con el objeto de tutela”.

“Considero que los elementos reunidos, apreciados en su conjunto y conforme al análisis efectuado en el apartado precedente, brindan sustento suficiente para sostener provisoriamente la participación atribuida a Ybarra, por lo que corresponde rechazar el planteo de falta de mérito formulado por su defensa técnica”, agregó.

El hecho

La tarde del 7 de febrero una pareja abordó a una mujer de 36 años en inmediaciones de las calles 445 y 46, forcejearon y le dispararon antes de robarle el celular.

Estuvo prófuga varios meses.

Personal de la Oficina de Judiciales de la DDI, luego de diferentes testimonios y análisis de cámaras de seguridad, estableció la identidad de los sospechosos y logró detener a Exequiel Crespo a comienzos de marzo.

Sin embargo, Abigail Ibarra logró estar prófuga hasta que personal policial estableció que estaba de regreso en la zona de Los Acantilados y logró su detención en calle 443 bis y 54 del barrio Santa Rosa.