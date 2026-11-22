Un marplatense le cambió la vida en Australia: se enamoró y compró una casa en "La Feliz" para perseguir el verano eterno

Lo que empezó como una experiencia de trabajo en Australia terminó convirtiéndose en una historia de amor que cruzó continentes y cambió por completo los planes de vida de una joven española. Malén se enamoró de un marplatense, decidió apostar por una vida lejos de su país y hoy está a punto de instalarse en Mar del Plata, donde ambos compraron una casa para comenzar una nueva etapa.

La historia se hizo viral en las redes sociales, donde la joven contó cómo llegó a tomar una decisión que no estaba en sus planes iniciales. "Me he comprado una casa en otra punta del mundo para vivir en un verano eterno", explicó al comenzar el video que publicó en redes sociales.

Para entender cómo llegó hasta "La Feliz", hay que viajar hasta 2022. Por entonces, Malén vivía en Australia y, junto a una amiga, decidió extender su estadía a través de un trabajo rural, una de las alternativas para quienes buscan prolongar su permanencia en ese país. Así fue como terminaron trabajando en una granja de calabazas, "en medio de la absoluta nada".

Lo que no imaginaban era que allí se encontrarían con cuatro argentinos. Entre ellos estaba quien terminaría convirtiéndose en su pareja y que, además, tenía un detalle que no pasó inadvertido para la española: "Uno de ellos era idéntico a Pedro Pascal", contó entre risas. El parecido con el actor chileno no era un dato menor, ya que, según confesó, era su amor platónico.

Aunque tenía una regla que parecía inquebrantable, decidió dejarla de lado. "Yo ya sabía en ese momento, cuando lo vi, dije: voy a romper mi regla number one: no liarse con un argentino", recordó. Y no hubo que esperar demasiado: "Efectivamente, a los cuatro días surgió el amor".

Un intento de vida convencional que no funcionó

Después de compartir un tiempo en Australia, la pareja decidió regresar a España. La idea era apostar por una vida más estable, con trabajo, proyectos a largo plazo y las certezas que suelen llegar con el paso de los años. Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaban.

"Nos hacíamos mayores, la estabilidad, el futuro, tal... Tenemos que tener algo serio, un trabajo de verdad", relató Malén al recordar aquella decisión. Pero rápidamente llegó a una conclusión: "Graso error. No podíamos haber elegido una peor cosa".

Lejos de encontrar la tranquilidad que buscaban, descubrieron que ese modelo de vida no era para ellos. A eso se sumó el deseo de su novio de regresar a la Argentina, una posibilidad que comenzó a instalarse cada vez con más fuerza en las conversaciones de la pareja.

Malén, sin embargo, todavía no estaba preparada para dejar España definitivamente. Por eso, encontraron una alternativa que les permitiera mantener el vínculo con ambos países: "Llegamos a la decisión más sensata que se nos ocurrió, que era ni pa' ti ni pa' mí. Así que decidimos que íbamos a intentar vivir seis meses en un país y seis meses en otro".

Una casa en Mar del Plata para vivir un verano eterno

La idea comenzó a tomar forma hace aproximadamente un año, cuando se pusieron a buscar propiedades en Mar del Plata. Después de varios meses de recorridas y búsqueda, hace unos nueve meses concretaron la compra de una casa en la ciudad.

Ahora llegó el momento más esperado: mudarse finalmente a su nuevo hogar. "Hoy, nueve meses después de comprarla, vamos por fin a vivir en ella. Lo estoy deseando", contó entusiasmada.

El proyecto de repartir el año entre España y Argentina también tiene una explicación que va más allá de la historia de amor: aprovechar los veranos de los dos hemisferios y evitar, en lo posible, los meses más fríos.

"Ya que pensamos que íbamos a poder vivir en dos países a la vez, íbamos a hacer un verano eterno", explicó. Y resumió su filosofía con una frase que despertó comentarios entre sus seguidores: "Aquí el invierno no me ve".

A pocos días de concretar la mudanza, Malén se prepara para comenzar una vida diferente, con dos países como hogar y Mar del Plata como uno de los escenarios principales de esta nueva aventura. Una historia que nació inesperadamente en una granja australiana y que terminó con una casa en "La Feliz", un amor que atravesó fronteras y un proyecto de vida que, al menos por ahora, tiene una premisa clara: perseguir el verano.