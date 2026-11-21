Oscar tiene 79 años y desde hace algún tiempo se dedica a la venta ambulante. Trabajó en medios de comunicación y en negocios de ropa, pero ahora ofrece artículos para mascotas a metros de la Bristol. Hace pocos días se convirtió en un fenómeno viral, después de que un influencer le diera una sorpresa.

Se trata de Ema Monzón, quien recolectó dinero donado por la comunidad y se lo fue a entregar a su lugar de trabajo. "Fue una recompensa, según ellos, por la forma de ser mía y demás. Por el modo de actuar, de ser amable, cordial y bueno, estar siempre contento y feliz", contó el vendedor ambulante en diálogo con 0223.

Oscar nació en Rosario y vivió allí durante 55 años. También es ciudadano español, pero según relató, su experiencia como trabajador allí fue muy distinta a la que esperaba. "Me tuve que volver porque nadie es como el argentino. El argentino recibe a un coreano, a un hindú, a un africano y allá los mismos españoles te corren", recordó.

"Ahora en mi vejez estoy viviendo en esta hermosa ciudad. Anduve mucho por el mundo, pero este es mi lugar, el que he elegido. Y encontré este medio de vida que me trae muchos resultados buenos", expresó Oscar y enfatizó: "Acá encontré todo, ¿dónde me voy a ir? Este es mi lugar, es el lugar que elegí para terminar mi vida".

Oscar tiene dos hijos, quienes al igual que él viven en Mar del Plata. "Tengo mi camioneta para traslado. Estoy muy bien y siempre con las mascotitas", contó a 0223 y explicó por qué siente un amor inconmensurable por los perritos: "Hoy en día tienen un lugar muy preponderante en la vida del ser humano. La juventud, por lo general, no quiere ni siquiera tener familia, prefiere tener mascotitas. Y son leales de verdad, son para siempre".

Para cerrar, remarcó: "Una mascotita, por ahí se enoja por algo que no le hiciste y te rompe algo, pero tu corazón jamás te lo va a romper. Yo sé lo que digo de las mascotas, especialmente el perrito, son ángeles disfrazados. Estoy re contento de estar trabajando en esto".