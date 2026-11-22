Una maniobra imprudente que pudo terminar en tragedia quedó registrada en video. Una conductora cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad, sin advertir la presencia de peatones que estaban por atravesar la calle, y terminó siendo interceptada por agentes de Seguridad Vial en la Ruta 11, a la altura de Mar Chiquita.

El episodio ocurrió en el kilómetro 498, donde el agente detectaró que la mujer no había respetado la señalización. Las imágenes, difundidas por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, muestran cómo el vehículo avanza sin detenerse, pese a que el semáforo estaba en rojo y había personas a punto de cruzar.

La secuencia fue compartida a través de la cuenta oficial del organismo provincial, que acompañó la publicación con un mensaje contundente: "Respetar el semáforo salva vidas". Además, la cartera de Transporte utilizó el caso para advertir sobre los riesgos que implican las conductas irresponsables al volante.

Tras constatar la infracción, los agentes de Seguridad Vial interceptaron a la conductora y labraron el acta correspondiente. Como parte de las medidas adoptadas, también procedieron a retenerle la licencia de conducir y dispusieron su inhabilitación para manejar.

Desde el Ministerio remarcaron la importancia de los controles en las rutas bonaerenses para prevenir siniestros viales y evitar situaciones que puedan poner en peligro tanto a conductores como a peatones. En ese sentido, insistieron en que respetar las señales de tránsito es una responsabilidad fundamental para quienes circulan por la vía pública.