El vehículo siniestrado en ruta 11 en el cual se trasladaba la víctima fatal.

Un siniestro vial con consecuencias fatales se registró durante la noche de este viernes en la ruta provincial 11. Un hombre de 68 años perdió la vida luego de que la camioneta en la que se desplazaba despistara, volcara y se incendiara. Una mujer que también viajaba en el vehículo fue trasladada inconsciente al hospital de San Clemente.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 306 y fue reportado al sistema de emergencias 911 a las 23.20. Según las primeras actuaciones policiales, el rodado involucrado era una Jeep Renegade que terminó sobre el cantero central de la traza, envuelta en llamas.

A pocos metros de donde quedó el vehículo fue encontrado el cuerpo del conductor, identificado como Omar Pedro Pérez, de 68 años, oriundo de Quilmes. La otra ocupante, una mujer de aproximadamente 60 años, recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue derivada al centro de salud de San Clemente del Tuyú, donde ingresó inconsciente.

La Jeep Renegade terminó sobre el cantero central de ruta 11, envuelta en llamas.

En el operativo intervinieron bomberos y personal de emergencias médicas. Entre las condiciones registradas al momento del accidente, la policía vial señaló que la calzada estaba mojada y la visibilidad era reducida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, conducida por el fiscal Mario Pérez. Las actuaciones fueron caratuladas como homicidio culposo y buscan establecer las circunstancias que desencadenaron el despiste, el vuelco y el posterior incendio del vehículo.