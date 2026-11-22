La camioneta varada en cercanías de ruta 11 en jurisdicción de Lavalle.

Un particular episodio se registró en la ruta 11 este domingo, a la altura del kilómetro 288, donde el conductor de una camioneta Chevrolet S10 quedó varado sobre el cantero central cuando intentaba atravesarlo para dirigirse a pescar.

El hecho fue advertido a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que motivó la intervención de personal del destacamento de seguridad vial de General Lavalle.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la camioneta Chevrolet S10 detenida sobre el cantero central de la ruta. Según el informe policial al que tuvo acceso 0223, el conductor había intentado cruzar ese sector para llegar a un lugar de pesca, pero el vehículo quedó encajado y no pudo continuar la marcha.

El rodado empantanado en un sector rural de Lavalle cerca de ruta 11.

Ante esa situación, se solicitó la asistencia de una grúa para retirar la camioneta. Mientras aguardaban su llegada, los efectivos realizaron tareas de balizamiento en el sector para advertir a los demás conductores sobre la presencia del vehículo.

El episodio tuvo lugar en jurisdicción de General Lavalle y, de acuerdo con el parte de la policía vial, no se informaron personas lesionadas.