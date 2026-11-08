Reprogramaron la licitación para convertir en autovía un tramo clave de la ruta 11: cuándo comenzarían las obras

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires reprogramó para el 24 de noviembre la apertura de ofertas de la licitación para transformar en autovía el tramo de la ruta provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar. El acto estaba previsto originalmente para el miércoles 4 y se realizará en la Casa Central de Vialidad, en La Plata.

El proyecto contempla la construcción de una segunda calzada, ubicada a 16 metros de la actual, y la repavimentación de la ruta existente en una extensión de 48 kilómetros, en el trayecto entre los kilómetros 345 y 393.

La intervención atravesará los municipios de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar, y se ejecutará en dos tramos: el primero, desde el kilómetro 345 hasta el 370, y el segundo, desde el 370 hasta el 393, conforme a El Mensaje de la Costa.

El proyecto contempla una segunda calzada, repavimentación, iluminación y mejoras en los accesos e intersecciones.

Además, la obra incluirá trabajos hidráulicos, señalización completa, iluminación en accesos e intersecciones, dársenas, refugios peatonales y otras obras de seguridad vial.

Por su lado, el inicio de los trabajos está previsto para marzo de 2027, con una inversión proyectada de $153.994 millones. En este sentido cabe aclarar que no proyectan la instalación de una nueva cabina de peaje.

Al tratarse de una de las principales vías de acceso a los destinos turísticos de la Costa Atlántica durante la temporada de verano, la obra de la ruta 11 apunta a mejorar la circulación y la seguridad vial en un corredor de alto tránsito estival.