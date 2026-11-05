El récord menos pensado en ruta 11: lo detuvieron con una camioneta y el test de alcoholemia marcó fuera de escala

El número de alcohol en sangre fue tan alto que ni la máquina lo pudo medir.

Lo que debía ser un control vehicular de rutina en la costa atlántica bonaerense terminó desnudando una de las marcas más alarmantes de alcohol al volante de los últimos tiempos. Un automovilista fue interceptado a bordo de su camioneta en el acceso a Pinamar y, al ser sometido al test de alcoholemia, el dispositivo electrónico se quedó corto: la cantidad de alcohol en su organismo rebasó por completo la escala máxima de medición.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 393 de ruta 11, en el marco de los operativos de seguridad vial diagramados por la policía bonaerense en la zona, en este caso, en el sector de ingreso a la ciudad de Pinamar.

El test se realizó a la altura del kilómetro 393 de ruta 11, en el acceso a la ciudad de Pinamar.

Inconfundible aliento etílico

En el lugar, agentes del destacamento vial de ese distrito, junto con personal del área de tránsito municipal interceptaron una camioneta Toyota Hilux.

Desde el primer contacto con el conductor —un hombre de 47 años—, los oficiales detectaron un fuerte e inconfundible aliento etílico.

Nivel punitivo récord

La sospecha inicial se confirmó de la peor manera al momento de soplar el alcoholímetro, cuyo marcador estalló en un nivel punitivo tan elevado que excedió los límites del propio aparato tecnológico.

El índice de alcohol en sangre superó la graduación máxima permitida por el propio alcoholímetro.

Tras constatar la infracción a la ley nacional de tránsito N° 24.449, las autoridades procedieron a labrar un acta y le retiraron de manera preventiva la licencia de conducir. Para prevenir riesgos mayores sobre el asfalto, la camioneta no fue secuestrada en el lugar, sino que se autorizó la continuidad de la marcha mediante la habilitación de un conductor alternativo.

El expediente quedó ahora en manos del Juzgado Provincial de Faltas de Pinamar, que evaluará la magnitud de la falta para aplicar las sanciones económicas y administrativas correspondientes a un nivel de exposición al peligro de semejante magnitud.