La camioneta luego de que los bomberos apagaran el incendio en ruta 11.

La mujer que había sido trasladada en estado inconsciente al hospital de San Clemente del Tuyú tras el vuelco e incendio de una camioneta en la ruta provincial 11 falleció posteriormente, por lo que el siniestro ocurrido en jurisdicción de General Lavalle terminó con dos víctimas fatales.

La novedad se conoció luego del grave accidente registrado el viernes por la noche, a la altura del kilómetro 306 de la mencionada autovía, donde una Jeep Renegade despistó, volcó y terminó completamente incendiada sobre el cantero central.

Como consecuencia del siniestro, murió en el lugar Omar Pedro Pérez, de 68 años, oriundo de Quilmes. Su cuerpo había sido encontrado a pocos metros del vehículo, mientras que la mujer que lo acompañaba, de aproximadamente 60 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al centro asistencial de San Clemente.

Sin embargo, pese a la asistencia médica recibida, posteriormente se confirmó también su fallecimiento.

El episodio había ocurrido alrededor de las 23.30 del viernes, cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control de la camioneta. Al momento del accidente, según las primeras actuaciones policiales, la calzada se encontraba mojada y la visibilidad era reducida.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de General Lavalle y dotaciones de la zona, además de efectivos policiales y personal sanitario, que intervinieron tanto en las tareas de asistencia como en la extinción del incendio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del departamento judicial de Dolores, conducida por el fiscal Mario Pérez. La causa fue caratulada como homicidio culposo y busca determinar las circunstancias en las que se desencadenaron el despiste, el vuelco y el posterior incendio de la camioneta.