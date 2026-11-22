Video: así está la fábrica de la cooperativa Nuevo Amanecer a siete meses de su cierre
Un grupo inversor habría asumido el control de la firma láctea y mostró el estado de una de sus plantas. Los trabajadores esperan que los convoquen de nuevo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A casi siete meses de que la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer se viera obligada a cerrar de manera indefinida todos sus puntos de venta propios y paralizara las plantas de Mar del Plata y Tandil, un grupo inversor habría asumido el control de la firma láctea y publicó imágenes que enseñan el estado actual de las instalaciones.
En abril de este año, la cooperativa decidió bajar las persianas de sus locales -incluido el histórico comercio de avenida Luro y San Juan- como consecuencia de una millonaria deuda con proveedores y tamberos. La crisis financiera había frenado el ingreso de la materia prima necesaria para reactivar las máquinas y, a ese panorama, se sumaron las constantes renuncias de trabajadores.
Según había informado 0223 en ese momento, algunos empleados no habían percibido las remuneraciones correspondientes a enero, febrero y marzo, una situación que derivó en que decenas de trabajadores finalizaran su relación laboral. El complejo escenario terminó por paralizar la empresa y dejó a quienes todavía permanecen vinculados a la cooperativa a la espera de novedades sobre una posible reapertura.
Después de largos meses sin noticias, una sociedad inversora habría tomado las riendas de Nuevo Amanecer en agosto para lograr su reactivación, y recientemente publicó un video en el que mostró cómo se encuentra una de las fábricas y anticipó que buscará poner en marcha un nuevo capítulo en la historia de la cooperativa.
"Tenemos menos de un mes para volver a poner en marcha El Amanecer. Antes de mostrarte este desafío, hay que entender qué representa esta fábrica. El Amanecer nació en 1939 y con los años se convirtió en una industria láctea fundamental para la región. Acá se hicieron productos que acompañaron a muchísimas familias, como leche, quesos, dulce de leche y mucho más", comienza el relato de la publicación compartida en TikTok.
Sin embargo, aclararon que actualmente la empresa "está parada" y que "hay máquinas, instalaciones y muchas decisiones por delante", al mismo tiempo que adelantó que mostrarán durante las próximas semanas cómo continúa "el proceso real" para volver a poner en funcionamiento la fábrica.
"No sabemos si vamos a llegar a tiempo, pero este es el comienzo de El Amanecer", concluyeron en el video, que exhibe el estado de las instalaciones, visiblemente deterioradas después de meses sin actividad.
Dos colapsos y un nuevo rescate
En mayo de 2012, la histórica firma El Amanecer colapsó definitivamente después de una década de inestabilidad, cambios de dueños y denuncias por vaciamiento. En aquel momento, los propietarios abandonaron la empresa y dejaron deudas salariales y comerciales, pero fueron cerca de 80 trabajadores quienes tomaron las instalaciones, montaron guardias para resguardar la maquinaria y, en noviembre, firmaron el acta constitutiva que dio vida a la actual cooperativa.
Sin embargo, después de más de una década de autogestión, crecimiento y lucha constante, la inestabilidad económica volvió a golpear de lleno a una de las marcas con mayor reconocimiento de Mar del Plata, que ahora busca resurgir de las cenizas por segunda vez.
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