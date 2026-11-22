A casi siete meses de que la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer se viera obligada a cerrar de manera indefinida todos sus puntos de venta propios y paralizara las plantas de Mar del Plata y Tandil, un grupo inversor habría asumido el control de la firma láctea y publicó imágenes que enseñan el estado actual de las instalaciones.

En abril de este año, la cooperativa decidió bajar las persianas de sus locales -incluido el histórico comercio de avenida Luro y San Juan- como consecuencia de una millonaria deuda con proveedores y tamberos. La crisis financiera había frenado el ingreso de la materia prima necesaria para reactivar las máquinas y, a ese panorama, se sumaron las constantes renuncias de trabajadores.

Máquinas, instalaciones y sectores de producción permanecen paralizados mientras avanza el proyecto para recuperar la histórica firma.

Según había informado 0223 en ese momento, algunos empleados no habían percibido las remuneraciones correspondientes a enero, febrero y marzo, una situación que derivó en que decenas de trabajadores finalizaran su relación laboral. El complejo escenario terminó por paralizar la empresa y dejó a quienes todavía permanecen vinculados a la cooperativa a la espera de novedades sobre una posible reapertura.

Después de largos meses sin noticias, una sociedad inversora habría tomado las riendas de Nuevo Amanecer en agosto para lograr su reactivación, y recientemente publicó un video en el que mostró cómo se encuentra una de las fábricas y anticipó que buscará poner en marcha un nuevo capítulo en la historia de la cooperativa.

"Tenemos menos de un mes para volver a poner en marcha El Amanecer. Antes de mostrarte este desafío, hay que entender qué representa esta fábrica. El Amanecer nació en 1939 y con los años se convirtió en una industria láctea fundamental para la región. Acá se hicieron productos que acompañaron a muchísimas familias, como leche, quesos, dulce de leche y mucho más", comienza el relato de la publicación compartida en TikTok.

Sin embargo, aclararon que actualmente la empresa "está parada" y que "hay máquinas, instalaciones y muchas decisiones por delante", al mismo tiempo que adelantó que mostrarán durante las próximas semanas cómo continúa "el proceso real" para volver a poner en funcionamiento la fábrica.

"No sabemos si vamos a llegar a tiempo, pero este es el comienzo de El Amanecer", concluyeron en el video, que exhibe el estado de las instalaciones, visiblemente deterioradas después de meses sin actividad.

La planta de El Amanecer busca recuperar su actividad después de meses de incertidumbre, deudas y despidos.

Dos colapsos y un nuevo rescate

En mayo de 2012, la histórica firma El Amanecer colapsó definitivamente después de una década de inestabilidad, cambios de dueños y denuncias por vaciamiento. En aquel momento, los propietarios abandonaron la empresa y dejaron deudas salariales y comerciales, pero fueron cerca de 80 trabajadores quienes tomaron las instalaciones, montaron guardias para resguardar la maquinaria y, en noviembre, firmaron el acta constitutiva que dio vida a la actual cooperativa.

Sin embargo, después de más de una década de autogestión, crecimiento y lucha constante, la inestabilidad económica volvió a golpear de lleno a una de las marcas con mayor reconocimiento de Mar del Plata, que ahora busca resurgir de las cenizas por segunda vez.