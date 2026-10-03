Fue furor en Mar del Plata, solo queda una sucursal y podría desaparecer

La histórica cadena de electrodomésticos Ribeiro atraviesa sus horas más críticas y se encamina al cierre definitivo de sus últimas operaciones en el país. Nacida en 1910 como una pequeña joyería familiar, la firma llegó a consolidarse como un gigante del consumo masivo con 87 sucursales y más de 2.500 empleados. En Mar del Plata y la región, la tienda se convirtió durante décadas en un referente comercial obligado para el equipamiento del hogar.

Qué pasó con Minicuotas Ribeiro

El gran éxito comercial de la marca radicó en su innovador sistema de crédito personal conocido como las "minicuotas": la modalidad permitió bancarizar a sectores que no contaban con tarjeta de crédito, posibilitando el acceso a electrodomésticos a miles de familias en todo el territorio nacional. Con una facturación que llegó a superar los 370 millones de dólares, la empresa construyó una red federal de alcance masivo con fuerte presencia en las principales ciudades bonaerenses.

Los locales de todo el país ya cerraron.

Sin embargo, las sucesivas devaluaciones, el endeudamiento y la caída del consumo iniciaron un paulatino proceso de achique a partir del año 2018. En 2021 la firma solicitó el concurso de acreedores con una deuda millonaria, lo que derivó en la persiana baja de decenas de locales. "Tienen que cerrar 42 sucursales en el país para acomodar la situación de la empresa", habían advertido los voceros sindicales durante las audiencias laborales que marcaron el inicio del fin.

En la actualidad, las emblemáticas casas de venta permanecen desiertas y con un mínimo de personal custodio a la espera del desenlace judicial. El achique gradual afectó a cientos de familias trabajadoras que padecieron suspensiones, despidos y el pago fragmentado de sus indemnizaciones en cuotas. En ese sentido, la posible desaparición de la firma simboliza el final de un modelo comercial que marcó a tres generaciones de consumidores en todo el país.

La empresa tiene más de un siglo de vigencia.

El inminente cierre definitivo dejará vacíos los históricos salones de venta donde miles de clientes compraron su primer artefacto para el hogar. La pérdida de esta referencia mercantil impacta de lleno en el comercio tradicional en un contexto de profunda reestructuración del consumo. De esta forma, la tradicional firma de electrodomésticos se despide de la actividad comercial tras más de un siglo de historia.