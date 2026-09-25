El brazo biónico inteligente que se diseña en Mar del Plata y aprende solo gracias a la IA

Mar del Plata se consolidó como un polo de la economía del conocimiento y la última edición del certamen de innovación lo dejó más que claro. El gran ganador de la categoría Emprendedores fue Nexus Bionic, una propuesta de salud digital nacida de la combinación entre la práctica médica y la tecnología aplicada. La iniciativa creada por Santiago Furlong y su equipo conquistó el premio mayor en INTECMAR 2026 al integrar software y dispositivos en una misma plataforma. Tras imponerse frente a más de 60 proyectos en el espacio cultural Chauvin, la firma marplatense se convirtió en finalista del concurso Emprendimiento Argentino. La propuesta atrajo rápidamente la atención de inversores de la región.

Cuál es la innovadora propuesta de Nexus Bionic

Su fundador es tecnólogo y licenciado en Terapia Ocupacional, y tras recorrer España y Argentina en un motorhome junto a su cofundadora, eligió radicarse en La Feliz. En el día a día de las clínicas de rehabilitación detectó un problema urgente: los pacientes perdían el hilo de sus tratamientos porque sus historias clínicas estaban fragmentadas. Para solucionar este inconveniente, convocó a especialistas en ingeniería biomédica y desarrollo de software para crear una infraestructura digital integrada. Actualmente, la iniciativa atraviesa su fase de aceleración en el Centro de Innovación Atlantis de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El avance permitió transformar el boceto inicial en un plan de negocios escalable.

El sistema recopila información en tiempo real.

El desarrollo no se limita al soporte informático, sino que abarca el diseño de un brazo biónico inteligente elaborado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Lo verdaderamente disruptivo del dispositivo no es solo su ingeniería mecánica, sino su núcleo de IA conectado de forma nativa a la red. El sistema recopila datos de movimiento, fuerza y evolución funcional en tiempo real para aprender autónomamente de cada usuario. Gracias a esta tecnología de apoyo y al concepto de biopraxia digital, el equipo resuelve la desconexión histórica entre el equipamiento médico y el tratamiento diario.

El valor de mercado de la empresa radica en su alta escalabilidad para transformar la gestión médica tradicional. Al unificar la carga de historias clínicas mediante algoritmos inteligentes, optimiza los tiempos de centros privados y obras sociales, reduciendo las tasas de abandono en tratamientos complejos. El proyecto guiado por algoritmos está pensado para que el paciente deje de ser un sujeto pasivo y pase a ser un agente activo de su propia recuperación. Eñ enfoque integral llamó la atención de las autoridades por su capacidad para modernizar los procesos sanitarios. La herramienta promete cambiar la manera en que se monitorea a los pacientes en sus casas.

Con el soporte estratégico de la red local y aceleradoras universitarias, la firma ya diseña su primera ronda de capital para comenzar la exportación de servicios a mercados de habla hispana. La combinación entre un modelo de negocios sólido, el impulso de la biónica y la innovación tecnológica posiciona al proyecto como un referente de la región. El crecimiento sostenido de la iniciativa demuestra el potencial de las empresas de base tecnológica surgidas dentro de la ciudad: van camino a brillar en el exterior.