Aldosivi, Estudiantes de Buenos Aires y San Lorenzo protagonizaron una jornada de fútbol femenino en Mar del Plata
Los encuentros se disputaron en las divisiones Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Quinta. La propuesta buscó promover el intercambio deportivo y fortalecer el desarrollo de la disciplina.
22 de Noviembre de 2026 19:55
Por Redacción 0223
PARA 0223
La ciudad de Mar del Plata fue escenario de una jornada de fútbol femenino que reunió al Club Atlético Aldosivi, Estudiantes de Buenos Aires y San Lorenzo de Mar del Plata, en una propuesta que incluyó encuentros amistosos en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Quinta.
La iniciativa generó un espacio de competencia, intercambio y crecimiento deportivo entre las instituciones participantes, promoviendo la integración y contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo del fútbol femenino en el ámbito de AFA.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar