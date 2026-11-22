Aldosivi, Estudiantes de Buenos Aires y San Lorenzo protagonizaron una jornada de fútbol femenino en Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de una jornada de fútbol femenino que reunió al Club Atlético Aldosivi, Estudiantes de Buenos Aires y San Lorenzo de Mar del Plata, en una propuesta que incluyó encuentros amistosos en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Quinta.

La iniciativa generó un espacio de competencia, intercambio y crecimiento deportivo entre las instituciones participantes, promoviendo la integración y contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo del fútbol femenino en el ámbito de AFA.