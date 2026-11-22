Sorteo 3428 del Quini 6: hubo 52 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $9 millones

El sorteo número 3428 del Quini 6 de este domingo 22 de noviembre puso en juego esta noche un pozo de más de 6.927 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.302 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 20 - 04 - 10 - 18 - 03 - 36. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.181 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 16 - 03 - 17 - 19 - 26 - 37. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 22 de noviembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.712 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 41 - 05 - 15 - 42 - 28 - 25. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 485 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 34 - 22 - 07 - 28 - 17 - 31. Hubo 52 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $9 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $7.500 millones de pesos.