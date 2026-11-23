Paloma Niz estuvo imparable y fue la bandera de Peñarol. (Foto: Prensa Peñarol)

Peñarol venció a Unión Bahía por 68 a 55, con una destacada actuación de Paloma Niz, quien fue la máxima anotadora del encuentro con 28 puntos, además de aportar 6 recuperaciones, 2 rebotes y 2 asistencias.

El conjunto marplatense tuvo un buen comienzo de partido, con una importante participación ofensiva de Regina Carosio y Niz, para quedarse con el primer cuarto por 26 a 18. En el segundo parcial, el local mantuvo su rendimiento y se fue al descanso largo con ventaja de 41 a 33.​​​​​

Durante los primeros 20 minutos, Niz ya había convertido 21 puntos. En la visita, Delfina Alves Da Florencia se destacó con 13 unidades.

En el tercer cuarto, Peñarol fortaleció su trabajo defensivo y limitó a Unión Bahía a apenas 6 puntos. De esta manera, amplió la diferencia y cerró el parcial con su máxima ventaja de 18 unidades: 57 a 39.

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En el último período, la visita realizó un gran esfuerzo para achicar la distancia, pero Peñarol respondió con solidez, administró la ventaja y terminó sellando el triunfo por 68 a 55.

Además de la sobresaliente actuación de Paloma Niz, se destacó Regina Carosio, quien construyó una planilla de 11 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperaciones.