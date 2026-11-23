La joven d e20 años acusada de matar a puñaladas a su pareja en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima se negó a declarar hace instantes en Tribunales y será trasladada nuevamente a la Unidad Penal N°50 de Batán mientras avanza la investigación.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que Soledad Portillo se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Salas que le imputa el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Lugar de los hechos.

La joven de 20 años fue aprehendida por razones de urgencia el domingo, minutos después de llamar al 911 y denunciar que Ezequiel Garciano se había autolesionado: el personal policial que llegó a la vivienda ubicada en Brown al 10.500 notó que su versión no coincidía con las condiciones en las que encontraron el lugar.

En una primera inspección notaron que el lugar había sido limpiado y hallaron un balde con sangre y una bolsa que contenía prendas con manchas de sangre que pertenecerían a la imputada.

A la espera de la realización de la autopsia programada para este lunes, una primera revisación confirmó que el cuerpo de la víctima de 28 años presentaba lesiones de arma blanca se presentaron en el antebrazo derecho -dos-, en el glúteo izquierdo y el tórax.

Seguirá alojada en el complejo penitenciario de Batán.

Los vecinos confiaron que la pareja "discutía bastante seguido", aunque entre ellos no habían estado involucrados en causas por violencia de género.

, la víctima contaba con antecedentes por encubrimiento agravado, robo, tenencia simple de estupefacientes y tentativa de robo. Los vecinos confiaron que la pareja "discutía bastante seguido" y debido a la sospechosa versión brindada por la joven y la manera en que fue hallada la escena, permanecerá detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán.