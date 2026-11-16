Cayó otro de los acusados de matar a tiros a un hombre en un ajuste de cuentas

Uno de los acusados de matar a tiros a un hombre que había salido apenas veinticuatro horas antes de la cárcel en febrero de este año fue detenido hace instantes por personal del Gabinete de Homicidios de la DDI y quedará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

A Matías Ezequiel Peralta (27) lo mataron el 25 de febrero pasado, un día después de que la Justicia de Garantías ordenara su excarcelación: había estado detenido por disparar 197 veces contra tres casas en Ayolas 11140, en Ayolas 11152 y en Carmen de las Flores e Irala.

Brandan circulaba en una moto de color negra por la zona de Ortiz de Zarate y Yapeyú

El avance de la investigación a cargo del fiscal Fernando Berlingeri el pasado 10 de junio detuvieron a Carlos Brandán (24) mientras que su hermano Benjamín Tiziano Brandán quedó en condición de prófugo y evitó ser atrapado en otros dos allanamientos efectuados el 13 de junio en Juan de Dios Filiberto al 600 y el 20 de octubre en la casa de su abuela en Quinquela Martín al 600.

Este lunes personal de la DDI obtuvo información que Brandan circulaba en una moto de color negra por la zona de Ortiz de Zarate y Yapeyú por lo que personal de civil se desplegó en cercanías de la zona y logró su interceptación. Si bien intentó atropellar a uno de los oficiales, y algunos allegados intentaron “rescatarlo”, fue trasladado a la dependencia tras efectuar un disparo con munición anti tumulto.

Fue detenido por personal de la DDI.

“En el traslado a la DDI se solicitó la presencia de Cuerpo de Contención a modo preventivo ya que familiares y allegados detenidos se reunieron en la puerta con el objeto de reclamar”, agregaron.

El crimen de Peralta

El 25 de febrero Peralta recibió cuatro balazos –tres de los cuales dieron plenamente en el cuerpo- cuando lo cruzaron en Gaboto y calle 214. “Dale gordo, hacete el poronga ahora”, le habría gritado según un testigo uno de los motociclistas mientras le disparaba desde el lado izquierdo de la camioneta.

A Peralta lo mataron un día después de salir de la cárcel.

Poco después algunas personas colocaron al herido en la caja de la camioneta Toyota Hilux y lo llevaron hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde murió pocas horas después.

Ese rodado fue abandonado en Juan N. Fernández y Juan B. Justo: en su carrocería hallaron otros seis impactos de bala.