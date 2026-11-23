Una joven de 25 años y su hermano de 20 fueron aprehendidos el domingo en el barrio Belisario Roldan luego de exigirle a un vecino dinero para comprar droga y provocar daños en el frente del inmueble.

Tiene 20 años.

Minutos después de las siete de la tarde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas agresivas en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Rauch y San Lorenzo: al llegar efectivos del Escuadrón de Caballería encontraron a un joven de 20 años con lesiones sangrantes en la cabeza y el rostro.

El propietario de la vivienda, de 47 años, manifestó que el sujeto y su hermana de 25 años se habían presentado en el lugar exigiéndole dinero para adquirir estupefacientes y ante su negativa provocaron daños en el portón de ingreso, los cristales de una ventana y de la puerta de la propiedad. El damnificado reconoció que, al intentar defenderse, arrojó un objeto contundente contra el joven.

La joven también fue aprehendida.

Una ambulancia del SAME asistió al herido y lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió atención médica y sutura en el cuero cabelludo. Tras obtener el alta médica, fue trasladado a la dependencia policial y por disposición de la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, quedó aprehendido y fue imputado por el delito de daños.

Su hermana se presentó en la comisaría duodécima para consultar por el estado de salud de su hermano, fue notificada de la formación de causa por el mismo delito y trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán.