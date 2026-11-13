Investigan grave denuncia a geriátrico: "Pusieron una sonda mirando un video de Youtube y golpearon a una jubilada"

La justicia de Mar del Plata investiga la veracidad de unos graves hechos que habrían ocurrido en un geriátrico local. Una empleada del hogar denunció el terrible maltrato que sufrió una paciente por parte de dos supuestas enfermeras que, a los golpes, habrían realizado una delicada práctica médica sin tener la preparación profesional adecuada y con nula humanidad para tratar con adultos mayores.

Desde la residencia para adultos mayores niegan rotundamente los hechos y acusan gravemente a la ahora ex empleada.

Todo habría pasado alrededor de las 6 de la mañana del lunes 9 de noviembre, en un asilo ubicado en Jujuy al 800. Según el testimonio realizado ante la justicia, la mujer estaba por terminar su turno de trabajo cuando fue llamada por la dueña, que le indicó que ayude a dos cuidadoras a colocarle una sonda a una mujer de 84 años.

“Cuando comenzaron a colocarle la sonda, la abuela comenzó a gritar de dolor y ahí le sujetaron de los brazos y le taparon fuertemente la boca. Como la señora seguía gritando, empezaron a pegarle varias veces en la cara para que se quedara quieta”, contó la denunciante en diálogo con 0223.

Imágenes sensibles: el grave hecho en un geriátrico es investigado por la justicia de Mar del Plata.

Según señaló, a "su gran agresividad" le habrían agregado una nula preparación para ejercer la labor médica. “Una de las chicas le estaban poniendo la sonda, mirando un tutorial de YouTube, viendo como se hacía. El problema es que solo hay una licenciada en enfermería que viene dos veces al mes a preparar la medicación. Entonces la dueña manda a colocar sondas a cualquier de las chicas que trabajan sin un título de enfermería”.

Como consta en la denuncia policial, al presenciar esto, inmediatamente la cuidadora fue a reclamarle a la propietaria del geriátrico. “Me dijo que si tiene algún problema que lo arreglara de la puerta para afuera”, dijo.

“Esto no es un caso aislado, porque los abuelos están todos mal medicados y los maltratan algunas de las empleadas. Yo pude sacar solo una foto donde se ve sangre de la abuelita. Pero más no se puede aportar, porque nos obligan a dejar el celular en un lugar apartado. Pero hay algunas cámaras de seguridad y quizás si se investiga se puede comprobar los maltratos”, afirmó.

“Está chica está fuera de sus cabales”

Ante la gravísima denuncia, 0223 se acercó a la residencia y habló con Susana Storino, responsable del establecimiento, que negó enfáticamente los hechos y dijo que la exempleada “se lleva mal con todo el mundo” y desde hace unos días los escrachó en las redes sociales.

“La conocí muy poco, la contraté para nochera y me di cuenta que esta chica está fuera de sus cabales. Empezó a pelearse con sus compañeras de la noche y de la mañana. A inventar cosas y amenazar que iba a juntar gente por Facebook para escracharnos. Este es un hogar muy prestigioso por Pami y nunca hemos tenido problema. Podés caer en cualquier momento acá y lo que vas a encontrar está en perfectas condiciones”, concluyó.