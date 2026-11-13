A dos horas de Mar del Plata: el pueblo escondido con río y lagunas para pasar un día distinto

A unos 190 kilómetros de Mar del Plata, La Dulce aparece como una alternativa para quienes buscan conocer un pueblo rural y combinar el paseo con actividades al aire libre. También conocido como Nicanor Olivera, este pueblo del partido de Necochea conserva parte de su historia ferroviaria y permite organizar una escapada por los paisajes naturales de la región, con una opción de pesca en las lagunas cercanas y una visita al río Quequén Grande.

Cómo es y qué hay en el pueblo La Dulce

El pueblo nació alrededor de la estación ferroviaria, construida en 1907, y fue fundado oficialmente el 12 de abril de 1908, cuando se remataron unas 17.500 hectáreas de tierras. Su nombre recuerda a Nicanor Olivera, padre de los hermanos que cedieron los terrenos para el asentamiento. La estación, que durante décadas fue uno de los puntos centrales de la localidad, quedó abandonada en 1975 y forma parte de la historia de una comunidad ligada al desarrollo agropecuario.

La propuesta está pensada para descansar al aire libre.

Uno de los atractivos naturales de los alrededores es la laguna Loma Danessa, conocida entre los aficionados a la pesca por la presencia de pejerreyes. La zona también cuenta con antecedentes de concursos y encuentros organizados por el Club de Pesca La Dulce. Por lo pronto, es una alternativa para quienes quieren alejarse del movimiento de la costa y pasar unas horas junto al agua, aunque conviene consultar previamente las condiciones de acceso.

Para completar el recorrido se puede visitar el balneario José Wernld, conocido como Puente Blanco, sobre el río Quequén Grande. El lugar está a unos 60 kilómetros de La Dulce y ofrece sectores de acampe, fogones, parrillas, baños públicos, proveeduría y restaurante, además de espacios arbolados para pasar el día. La propuesta permite disfrutar del río, descansar al aire libre y practicar pesca en un entorno natural, aunque requiere sumar un tramo de viaje desde el pueblo.

La estación de La Dulce tiene más de un siglo.

Otra posibilidad para quienes quieran extender la escapada es conocer Tierra Adentro, un emprendimiento de turismo rural ubicado en Claraz, también dentro del partido de Necochea. Allí se ofrecen alojamiento, comidas regionales, cabalgatas, caminatas, bicicleteadas y visitas a una huerta orgánica y una fábrica de chacinados. No se encuentra en La Dulce, por lo que funciona como una alternativa para recorrer otros puntos de la zona y armar un paseo más amplio.