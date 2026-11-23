“Solo quiero poder seguir viendo”: tiene 60 años, conserva apenas el 2,15% de su vista y necesita ayuda para operarse

Silvina Adriana Toledo tiene 60 años y vive en Mar del Plata desde hace más de cuatro décadas. Nació en Tucumán y, cuando apenas tenía ocho meses, sufrió un accidente que cambió su vida para siempre: unas bolsas de cal estallaron mientras su mamá trabajaba en el campo y el producto químico le quemó los ojos.

A los tres años comenzó a recuperar parcialmente la visión de uno de ellos, aunque nunca pudo ver con normalidad. Durante gran parte de su vida se manejó con anteojos y logró desenvolverse y construir una vida a pesar de las dificultades.

“Siempre trabajé en casas de familia, en carnicerías, en verdulerías. Hasta hace dos años trabajaba en una verdulería con gente que me daba una mano”, contó Adriana en diálogo con 0223.

Sin embargo, con el paso del tiempo su capacidad visual se deterioró. Lo que durante años pudo sobrellevar con anteojos hoy se convirtió en una preocupación urgente. Según explicó, actualmente conserva apenas el 2,15% de la visión normal y, además, tiene glaucoma en uno de sus ojos.

Una operación que no puede esperar, pero que tampoco puede pagar

La esperanza llegó de la mano de una consulta con un especialista en córnea de Mar del Plata. Después de evaluar su situación, el médico le indicó que una intervención en Buenos Aires podría ayudarla a recuperar parte de la visión.

El procedimiento requiere una evaluación previa y estudios específicos. Si bien el trasplante se realizaría a través del sistema de donación de órganos y tejidos, Adriana debe afrontar gastos particulares que no están cubiertos y que resultan indispensables para avanzar con la operación.

“Empecé a vender una rifa y también recibí algunas pequeñas donaciones, pero todavía me faltan alrededor de 2.5 millones pesos”, reveló.

La situación es especialmente difícil porque no puede trabajar y sus ingresos apenas alcanzan para cubrir las necesidades más básicas. Vive junto a su hermana menor, de 55 años, quien también tiene una discapacidad. Ambas alquilan una vivienda cuyo costo supera los 700 mil pesos mensuales.

Adriana cuenta con una jubilación por invalidez, pero el dinero no alcanza para cubrir el alquiler, la comida y los gastos cotidianos, mucho menos para afrontar los estudios, los viajes y todo lo que implica el tratamiento.

Una historia de adversidades y una lucha que continúa

Detrás de su problema de visión también hay una historia personal atravesada por situaciones traumáticas y dificultades de salud. Adriana sufrió abusos durante su infancia, una experiencia que dejó secuelas en su salud mental. Además, padece artritis reumatoidea que necesita medicación y atención médica.

A pesar de todo, durante años encontró la manera de salir adelante. Hoy, sin embargo, la imposibilidad de trabajar y la falta de recursos económicos la dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad.

Su red de contención es pequeña. No tiene hijos, perdió a su mamá hace más de doce años y su principal compañía es su hermana. Una joven a la que considera una hija del corazón también la ayuda a difundir su pedido, ya que Adriana no cuenta con una presencia importante en las redes sociales ni conoce personas que puedan darle mayor visibilidad a su historia.

“Estoy sola con mi hermana y se me hace muy difícil juntar esa plata. No pido recuperar la vista por completo. Me conformo con poder seguir viendo y continuar mi vida de la mejor manera”, expresó.

El tiempo corre y necesita la solidaridad de todos

Los primeros días de enero, Adriana deberá presentar la documentación para avanzar con las gestiones correspondientes y coordinar con los organismos intervinientes su traslado a Buenos Aires. Para entonces, necesita tener reunido el dinero que le permita afrontar los estudios y viajar cuando le indiquen.

La preocupación es que los plazos no dependen de ella: si recibe la convocatoria y no cuenta con los recursos para trasladarse y cumplir con los requisitos, podría perder la oportunidad de avanzar con el tratamiento.

Por eso, decidió volver a apelar a la solidaridad de la comunidad. Organizó rifas, recibió algunas colaboraciones y sigue buscando la manera de completar el dinero que necesita. Cada aporte, por pequeño que sea, puede acercarla a esa posibilidad que hoy parece tan difícil de alcanzar.

“Le pido a Dios que me ayude y también a la comunidad. No quiero perder la poca visión que me queda”, concluyó. Quienes quieran colaborar, podrán hacerlo al alias Adriana.5873 a nombre de Silvina Adriana Toledo.