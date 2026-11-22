“No quiero que me regalen nada, solo quiero trabajar”: perdió su empleo y está a punto de quedarse en la calle

Sandro Ramón Escudero no pide que le regalen nada. Pide trabajo. Después de cinco años de desempeñarse como sereno, quedó sin empleo y ahora también debe abandonar el lugar que convirtió en su hogar.

La posibilidad de terminar en una pensión y el temor de quedarse en la calle lo llevaron a hacer público su desesperado pedido. En un video, relató las privaciones que atravesó, las estrategias que tuvo que inventar para cubrir necesidades básicas y la esperanza que todavía conserva de encontrar una oportunidad para salir adelante.

Su historia está marcada por años de esfuerzo y una situación que hoy parece haber llegado a un límite. Según contó, durante cinco años trabajó como sereno en distintas obras y edificios. Llegó a cobrar alrededor de 350 mil pesos y cumplía jornadas que comenzaban a las 16.30 y se extendían por 20 horas.

Sin embargo, cuando esperaba continuar trabajando en una nueva obra, recibió la noticia de que debía aguardar hasta que apareciera otra oportunidad. Mientras tanto, le permitieron permanecer en el lugar donde actualmente vive, pero esa posibilidad tiene fecha de vencimiento.

“Esta casa la tengo que entregar, no puedo vivir más acá. Me quedo sin techo y, a la vez, sin trabajo”, contó con angustia.

Ahora, sin ingresos y sin un lugar donde establecerse, teme terminar en una pensión en la que conviven otras personas que también atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Una vida atravesada por las privaciones

La situación de Sandro no se limita a la falta de un empleo. En su relato también expuso las condiciones en las que tuvo que vivir durante los últimos años, con enormes dificultades para cubrir necesidades tan básicas como alimentarse o darse una ducha.

Contó que durante mucho tiempo su alimentación diaria consistió en una sola comida, generalmente arroz y lentejas. También explicó que en el lugar donde residía no tenía baño con ducha y que debía ingeniárselas para higienizarse utilizando baldes y una estufa.

Con una mezcla de tristeza y resignación, mostró cómo resolvía algo tan cotidiano para la mayoría de las personas. Colocaba un ladrillo junto a la estufa, apoyaba un balde con agua y esperaba durante dos o tres horas hasta que alcanzara una temperatura adecuada. Después, improvisaba un sistema para poder bañarse.

“Imaginate, a mí que me gusta un montón bañarme. Era depresivo eso”, recordó.

Las dificultades también repercutieron en su salud emocional. Sandro reconoció que atravesó momentos de debilidad y depresión, aunque aseguró que intenta no dejarse vencer por las circunstancias.

“Yo me niego a la depresión, me niego. Es más, me niego a victimizarme. Yo no quiero victimizarme”, expresó.

“Nunca quise otra cosa que no fuera trabajar”

En su mensaje, Sandro hizo especial hincapié en que siempre intentó mantenerse por sus propios medios. Aseguró que nunca buscó conflictos ni quiso conseguir las cosas por caminos que no fueran el trabajo.

“Uno que me conoce sabe que no estoy mintiendo, que siempre bregué por el trabajo. Yo no me drogo, no me alcoholizo, no salgo a robar. Siempre quise el trabajo y mi sueldo”, manifestó.

También reconoció que le cuesta exponerse públicamente y contar las dificultades que atraviesa. Sin embargo, entiende que hoy necesita pedir ayuda porque las alternativas se le están terminando.

Este panorama que lo llena de incertidumbre después de tantos años intentando sostener una vida a partir de su trabajo. “En la calle nadie te da nada. Piensan que sos alguien que consume, que podés robarles o que sos violento. Pero no, yo lo único que quería era el trabajo, porque siempre me manejé así”, reflexionó.

Un pedido de ayuda para volver a empezar

Lejos de reclamar una solución extraordinaria, Sandro insiste en que necesita una oportunidad laboral. Quiere volver a trabajar como sereno o desempeñarse en alguna actividad que le permita generar ingresos y recuperar cierta estabilidad.

En su testimonio también contó que llegó a realizar sacrificios personales para conseguir algunas de las pocas pertenencias que tiene, como un celular y una bicicleta, elementos que considera importantes para desenvolverse y buscar nuevas oportunidades.

A pesar del difícil momento, conserva la esperanza de que alguien pueda escuchar su historia y tenderle una mano. “Les pido por favor que me den un trabajo”, rogó.

Y cerró su mensaje con una expresión de fe que resume la fortaleza con la que intenta atravesar esta etapa: “Tengo la certeza de que Dios no me va a abandonar. Les agradezco de corazón. Que Dios los bendiga a todos los que me están escuchando”.

Hoy, Sandro necesita que su historia llegue a quienes puedan ofrecerle una oportunidad. Detrás de su pedido hay sacrificios cotidianos y una persona que, pese a las dificultades, no quiere resignarse a perder lo que tanto le costó construir.

Su pedido es sencillo, pero urgente: una oportunidad laboral que le permita volver a tener un techo y recuperar la tranquilidad de vivir dignamente. Quienes deseen colaborar pueden llamarlo al 2236065651.