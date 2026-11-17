Después de más de 48 horas de incertidumbre y preocupación, apareció Marcelo Fabián Trenco, el hombre de 33 años que era intensamente buscado en Mar del Plata desde el sábado por la mañana.

Según confirmaron a 0223, el hombre fue localizado en la casa de su abuela materna. Además, aclararon que se encuentra en buen estado de salud y que no tiene teléfono celular.

Marcelo había sido visto por última vez el sábado, cuando les dijo a sus seres queridos que se dirigía a una sucursal del banco para cobrar un dinero correspondiente a su trabajo. Desde entonces, no había vuelto a comunicarse con amigos ni familiares, lo que motivó una denuncia por averiguación de paradero.

Durante la búsqueda, sus allegados habían señalado que existían indicios de que podría haber regresado a su vivienda, ubicada en el límite de los barrios San Antonio y Santa Rita, ya que encontraron el lugar limpio y ordenado, aunque nadie lo había visto.

Finalmente, la familia pudo dar con su paradero y llevó tranquilidad luego de varios días de angustia. Según explicaron, Marcelo había estado atravesando situaciones personales difíciles y creen que ese contexto pudo haber influido en su decisión de ausentarse.

"Estaba triste, había pasado muchos momentos difíciles, creemos que por eso se fue tantos días", expresaron sus familiares, que también reconocieron la preocupación que les había generado su desaparición y el temor de que pudiera hacerse daño.