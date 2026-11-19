Después de pasar seis años encadenada, sufrir maltratos y atravesar una difícil recuperación, Reina había logrado dejar atrás su pasado. Hace siete meses, un operativo de rescate le dio la oportunidad de conocer otra vida: una en la que ya no había cadenas ni sufrimiento, sino cuidados, cariño y una familia dispuesta a darle todo el amor que nunca había recibido.

Pero ahora, quienes la ayudaron a salir adelante la buscan desesperadamente: la pitbull se perdió en el barrio Alfar y necesita regresar a casa, especialmente porque atraviesa un tratamiento oncológico.

La pitbull fue rescatada hace siete meses, después de pasar seis años encadenada y ser utilizada para parir.

“Somos rescatistas y la sacamos adelante en un operativo policial en el que también intervino Zoonosis”, contó Tiziana, una de las proteccionistas, en diálogo con 0223.

Hasta entonces, Reina había pasado seis años encadenada, utilizada para parir. La marca de aquella vida de sufrimiento era evidente: tenía una cadena incrustada en el cuello que le había provocado una herida de gran tamaño. Su recuperación fue compleja y demandó muchos cuidados.

Se perdió hace nueve días en el barrio Alfar.

Sin embargo, ese no fue el único problema de salud que debieron enfrentar. Durante los controles veterinarios le descubrieron un tumor muy grande en el bazo, con riesgo de ruptura, por lo que tuvieron que operarla de urgencia. Luego de la intervención, quedó al cuidado de una familia de tránsito que, con el tiempo, decidió adoptarla. Sus nuevos dueños viven en el barrio Alfar, frente al balneario La Caseta.

Allí Reina había encontrado algo que durante años le habían negado: un hogar. Sin embargo, hace nueve días, un accidente doméstico cambió todo. “Una madrugada, cuando estaban entrando la moto porque trabajan de noche, el vehículo se cayó y Reina salió corriendo. Empezaron a buscarla enseguida, pero nunca más apareció”, relató Tiziana.

Reina es una pitbull hembra castrada, de pelaje blanco, con una mancha negra en una de sus orejas y una verruga en el mentón.

Desde entonces, la búsqueda no se detuvo. Sus rescatistas y la familia recorren la zona todos los días, difundieron su imagen en grupos de redes sociales y pegaron carteles para intentar conseguir alguna pista. Hasta el momento, no hubo novedades.

La preocupación es todavía mayor por su delicado estado de salud. Reina está bajo tratamiento oncológico y una placa realizada en los pulmones confirmó que tiene metástasis. Por eso, encontrarla no es solamente una cuestión de volver a reunirla con quienes la quieren: también es fundamental para que pueda continuar con la atención veterinaria que necesita.

Cómo reconocer a Reina y dónde avisar

Reina es una pitbull hembra castrada, de pelaje blanco, con una mancha negra en una de sus orejas y una verruga en el mentón. Al momento de perderse no llevaba collar.

Tiziana explicó que no es agresiva, aunque puede mostrarse muy asustadiza debido a todo lo que vivió. “Le tiene mucho miedo a los hombres, porque la pasó realmente feo”, señaló.

Reina está bajo tratamiento oncológico.

Ante la posibilidad de que alguien la haya encontrado o esté intentando resguardarla, sus rescatistas ofrecen una recompensa. “Necesitamos encontrarla. Si alguien la ve y la puede retener, nosotras salimos corriendo, sea el horario que sea”, expresó Tiziana.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 223 501-2268, al 223 615-8002, al 223 686-2050 o al 223 693-5745.

Después de sobrevivir a seis años de encierro, Reina había conseguido una segunda oportunidad. Hoy, quienes la rescataron y la familia que la adoptó esperan que esa historia no termine en una búsqueda sin respuestas. Solo quieren encontrarla, llevarla de regreso a casa y seguir cuidándola.