“Ya no es sobrevivir, es una agonía todos los días”: el desesperado pedido de ayuda por Santiago

La lucha de Santiago no da tregua. Después de atravesar más de 70 operaciones y convivir con diez patologías diferentes, su estado de salud continúa deteriorándose. Su cuerpo, cada vez más vulnerable, enfrenta complicaciones que hacen que las infecciones sean recurrentes y las internaciones, cada vez más prolongadas.

A sus 32 años, Santiago padece epilepsia refractaria, convulsiones, atrofia muscular, espina bífida y problemas en la médula, entre otras afecciones. A ese complejo cuadro se suma una osteoporosis que lo expone a sufrir fracturas ante movimientos o contactos mínimos.

“De todo lo que tiene, presenta una osteoporosis grave, donde Santi se fractura hasta apoyando un dedo en la cama”, contó Julieta, su mamá, en diálogo con 0223.

A sus 32 años, atravesó más 70 operaciones y convive con diez patologías que deterioran progresivamente su salud.

Actualmente, la familia espera la medicación que necesita para tratar esa patología, cuya aplicación debía haberse realizado semanas atrás, pero todavía depende de la autorización.

“Los tiempos de la obra social no son los mismos que tiene Santi, lamentable y tristemente”, señaló la mujer, que describió con angustia el desgaste que atraviesan. La demora en el acceso a un tratamiento indispensable se suma a una situación sanitaria que no da respiro y que obliga a la familia a reorganizar permanentemente su vida alrededor de los cuidados que necesita.

Sin embargo, la preocupación de Julieta no termina en las internaciones, los tratamientos y las terapias. A la lucha cotidiana por la salud de su hijo se le agrega una realidad económica cada vez más difícil de sostener. Con una internación domiciliaria y múltiples necesidades de atención, la mujer también debe afrontar el alquiler, las expensas y los gastos básicos del hogar.

La situación es tan delicada que incluso conseguir alimentos se convirtió en una dificultad.

“Ya no es sobrevivir, sino una agonía todos los días”, resumió. En lo que va del año, Santiago ya atravesó nueve internaciones por infecciones, episodios que profundizan el deterioro de su organismo y multiplican las exigencias de una familia que intenta garantizarle la mejor calidad de vida posible.

“Debo dos meses de expensas. O pagaba el alquiler o pagaba las expensas”, explicó Julieta. A eso se suman los aumentos periódicos del alquiler y una economía doméstica que llegó a un límite que nunca antes había experimentado.

La situación es tan delicada que incluso conseguir alimentos se convirtió en una dificultad. Conmovida, Julieta contó que le dolió tener que mostrar el estado de la heladera familiar, donde apenas pueden cubrir lo indispensable. El electrodoméstico permanece encendido porque allí conserva la medicación de Santiago, pero los alimentos escasean.

“No tengo lo básico, no tengo para cocinar. No habíamos llegado a este límite jamás, pero esta vez ya no se puede más”, expresó.

Quienes quieran colaborar se pueden comunicar al 2235250251.

La necesidad de ayuda también está atravesada por los requerimientos alimentarios específicos de Santiago, que deben contemplar su condición de salud. “Los alimentos que necesitamos son básicos, para una persona monorrenal y para una persona con la enfermedad de Santi. Él necesita su leche todos los días y no tengo”, relató, sin poder ocultar la angustia.

En medio de este escenario, Julieta insiste en que todos sus esfuerzos tienen un único objetivo: que su hijo pueda vivir con la mayor calidad de vida posible, más allá de las dificultades que impone su cuadro clínico. “Hago esto, hago lo otro para que él sobreviva, para que tenga calidad de vida el tiempo que mi hijo viva”, sostuvo.

Pero el cansancio, la incertidumbre y la falta de recursos empiezan a pesar cada vez más. Mientras Santiago continúa peleando por su vida, su mamá necesita una red de solidaridad que le permita sostener los cuidados, acceder a los alimentos y cubrir las necesidades más urgentes de la familia.

Quienes quieran colaborar se pueden comunicar al 2235250251, transferir al alias gladiadores2392 al nombre de Miriam Julieta Torres Zicarelli o escribir a la cuenta de Instagram @Santyelgladiador.